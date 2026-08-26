Fiestas de La Melonera Arganzuela (Madrid capital)

El verano es época de fiestas patronales en muchas ciudades y en el caso de Madrid tenemos claros ejemplos con verbenas como la de la San Lorenzo, o la de la Virgen de la Paloma, así como las que se celebran en municipios cercanos. Pero si nos centramos en la capital, no todas se celebran en agosto, sino que el arranque de Septiembre también cuenta con algunas, tal y como es el caso de las Fiestas de La Melonera en el distrito de Arganzuela en honor de la Virgen del Puerto.

Aquellos que tengan ganas de vivir unas fiestas llenas de actividades, y sobre todo de conciertos variados y con artistas de renombre, no pueden perderse las Fiestas de La Melonera 2026, que regresan a Arganzuela del 3 al 6 de septiembre, ya que tienen un programa en el que la música tendrá un peso especial gracias a artistas como La Frontera, Sole Giménez y Rafa Sánchez, cantante de La Unión, y que son sólo algunos de los nombres que pasarán por el escenario instalado en la Explanada Madrid Río. Pero los conciertos no serán los únicos protagonistas. El distrito ha preparado actividades infantiles, espectáculos de circo, propuestas para mayores, competiciones deportivas y la tradicional degustación gratuita de melón y sangría. La XXXV Carrera La Melonera, la procesión de la Virgen del Puerto y los fuegos artificiales completarán cuatro días de fiestas que tendrán diferentes escenarios repartidos por Arganzuela.

Cuándo son las Fiestas de La Melonera 2026

Las celebraciones principales de La Melonera 2026 tendrán lugar del jueves 3 al domingo 6 de septiembre, aunque el programa se extiende más allá de esas fechas con actividades organizadas antes y después de las fiestas. Los principales escenarios serán la Explanada Madrid Río, donde se instalará el Recinto Ferial, y la Nave de Terneras. También habrá actos en la Ermita Virgen del Puerto y otros espacios del distrito.

La programación comenzará oficialmente el jueves 3 con la inauguración de la exposición de los Premios Arganzuela 2026 en el Centro Cultural Casa del Reloj. Ese mismo día llegará la música. La Nave de Terneras acogerá a las 20:00 horas la primera parte de la final de los Premios de Música Popular de Arganzuela. En el Recinto Ferial, Placeres Culpables actuará a las 20:30 horas y, posteriormente, Dollar Selmouni subirá al escenario a las 22:00 horas.

El programa de las Fiestas de la Melonera

Uno de los días más esperados será el viernes 4 de septiembre. La programación comenzará por la tarde con Máximo Óptimo Circo, un espectáculo dirigido a toda la familia que podrá verse a las 18:00 horas en la plaza de Rutilio Gaci.

La música tomará después el relevo. La segunda parte de la final de los Premios de Música Popular arrancará a las 20:00 horas en la Nave de Terneras. Y luego, en la Explanada Madrid Río, La Frontera ofrecerá su concierto a las 21:00 horas. Apenas hora y media después, a las 22:30 horas, será el turno de Rafa Sánchez, vocalista de La Unión. La noche continuará posteriormente con Montana y Crocan.

El viernes también recuperará una de las costumbres más reconocibles de estas fiestas. Los mercados de Santa María de la Cabeza y Guillermo de Osma repartirán gratuitamente melón y sangría entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Sole Giménez encabeza los conciertos del sábado

El sábado 5 estará especialmente pensado para disfrutar de las fiestas en familia durante la mañana. Desde las 11:00 horas habrá juegos, talleres y pintacaras en los alrededores de la Nave de Terneras y la Explanada Madrid Río. A las 11:30 horas se representará Lucinda, la Bruja y a las 12:00 horas comenzará la exhibición de la Unidad Canina de la Policía Municipal de Madrid. Después llegará uno de los momentos que probablemente más llamará la atención de los pequeños: la Fiesta de la Espuma organizada por el Cuerpo de Bomberos.

Por la noche regresarán los conciertos. El ganador de los Premios de Música Popular de Arganzuela actuará a las 20:00 horas, mientras que Marazu lo hará a las 21:00 horas. El plato fuerte llegará a las 22:30 horas con Sole Giménez, una de las artistas más reconocidas del cartel de La Melonera de este año. Tras su actuación, una orquesta continuará la fiesta.

Además, durante la mañana volverá a celebrarse la degustación gratuita de melón y sangría en los dos mercados municipales.

View this post on Instagram A post shared by Sole Giménez (cantante) (@soysolegimenez)

Carrera de La Melonera, Radio Macandé y fuegos artificiales el domingo

El domingo 6 comenzará temprano. A partir de las 9:00 horas se disputará la XXXV Carrera La Melonera en Madrid Río, una prueba popular que contará con recorridos de 10 y 5 kilómetros, además de carreras infantiles. Y luego la tradición religiosa también tendrá su espacio. A las 11:30 horas se celebrará la solemne misa en honor a la Virgen del Puerto, patrona de las fiestas, en su ermita. Estará acompañada por la Coral de Arganzuela y, posteriormente, se celebrará una procesión por los alrededores.

Por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de Los Tres Cerditos a las 12:00 horas en la Nave de Terneras, mientras que la programación musical regresará a partir de las 19:00 horas. Y Radio Macandé actuará a las 20:30 horas en el Recinto Ferial y a las 21:45 horas comenzará Voy a Pasármelo G, un concierto tributo a Hombres G. Finalmente, a las 23:00 horas un espectáculo de fuegos artificiales despedirá las Fiestas de La Melonera 2026.

Las actividades continúan después de las fiestas

Aunque el grueso de las celebraciones termina el 6 de septiembre, Arganzuela mantendrá varias actividades durante las semanas siguientes. El día 9 habrá un baile con orquesta para mayores y el 12 se celebrarán un torneo femenino de voleibol y una competición de pickleball. El domingo 13 llegará el Torneo de Fútbol Melonera y habrá también una actividad de pádel para adultos. El programa deportivo concluirá el 26 de septiembre con Las 24 de la Fundi, una jornada de carreras para familias en el Centro Deportivo Municipal La Fundi.