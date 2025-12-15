Cortes de luz en Madrid del 15 al 21 de diciembre: horarios y calles afectadas

En apenas una semana, todos estaremos reunidos con nuestros familiares y seres queridos para celebrar la Nochebuena y Navidad y como no, querremos tener nuestro árbol encendido, además de disfrutar de un hogar caliente gracias a la calefacción. Es importante que la luz, o el servicio, no falle, pero para que esto suceda se deben hacer revisiones, refuerzos o pequeños arreglos por parte de compañías como Iberdrola. De este modo, y como ya es costumbre todas las semanas, se han programado pequeños cortes de luz en toda la ciudad de Madrid, y alrededores, con el fin de ofrecer un buen servicio los 365 días del año y no sólo durante estas fechas tan señaladas. Será bueno entonces hacer un repaso a los cortes de luz en Madrid del 15 al 21 de diciembre, con los horarios y calles afectadas.

Madrid es una ciudad que no descansa nunca, de modo que puede que un corte de luz a primera hora de la mañana fastidie a más de una persona que va a trabajar o se está preparando para llevar a los niños al cole. Por suerte, los cortes programados esta semana no se concentran sólo en horarios de mañana. Los habrá en otros horarios, como en plena madrugada (para molestar menos) a mediodía o incluso ya a última hora de la tarde. Tampoco se espera que sean excesivamente largos, de hecho, la duración de estos cortes son de apenas unos minutos por lo que son muchos que al no estar en casa, ni tan siquiera los nota. Sin embargo, conviene saber cuándo se van a producir y qué hacer si de repente nos damos cuenta de que nos han cortado la luz.

Primero de todo debemos pensar en que todo está previsto, y tener paciencia. iDE que es el servicio de Iberdrola encargado de realizar estos cortes, informa desde su web que en el caso de que los trabajos acaben antes de la hora que se ha indicado, restablecen el suministro al momento y sin avisar. Por ello, piden por favor que durante el corte no se hagan labores de mantenimiento en la instalación, ya que la luz podría volver antes y provocar a un accidente grave. Conozcamos ahora los cortes que arrancan hoy lunes en zonas como Móstoles y que se extienden a lo largo de la semana en la capital y otros municipios.

Horario de los cortes de luz

Según el calendario publicado por i-DE, estos son los principales tramos en los que se concentrarán las interrupciones del suministro

Lunes 15 de diciembre. Los primeros cortes arrancan a primera hora de la mañana, desde las 08:00 y 08:30 horas, especialmente en municipios como Móstoles, Navalcarnero, Pelayo de la Presa o Pozuelo de Alarcón . A lo largo del día habrá interrupciones escalonadas hasta media tarde, con algunos tramos que se extienden hasta las 16:30 horas.

Los primeros cortes arrancan a primera hora de la mañana, desde las . A lo largo del día habrá interrupciones escalonadas hasta media tarde, con algunos tramos que se extienden hasta las 16:30 horas. Martes 16 de diciembre. Jornada con bastantes cortes repartidos entre la mañana y el mediodía. Hay interrupciones desde las 08:00 hasta las 14:00 horas en Madrid capital, Getafe, Galapagar, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Valdemanco o Leganés . También se repiten cortes por la tarde, entre las 16:00 y las 18:00 horas , en algunos municipios concretos.

Jornada con bastantes cortes repartidos entre la mañana y el mediodía. Hay interrupciones . También se repiten cortes por la tarde, , en algunos municipios concretos. Miércoles 17 de diciembre . Se concentran varios cortes de madrugada, especialmente entre las 00:15 y las 04:15 horas en Fuenlabrada, Getafe y Leganés. Durante la mañana continúan las interrupciones en municipios como Boadilla del Monte, Manzanares el Real, Móstoles o Pozuelo, con cortes que llegan hasta el mediodía.

. Se concentran varios cortes de madrugada, especialmente entre las Durante la mañana continúan las interrupciones en municipios como Boadilla del Monte, Manzanares el Real, Móstoles o Pozuelo, con cortes que llegan hasta el mediodía. Jueves 18 de diciembre. Es uno de los días con más cortes programados. Los hay desde primera hora de la mañana, a partir de las 07:40, en Madrid capital, y se extienden durante toda la jornada en numerosos municipios de la Comunidad. Algunos cortes son muy breves, de apenas 15 minutos, mientras que otros alcanzan las dos horas. También hay interrupciones previstas a última hora de la tarde, entre las 17:30 y las 19:30.

Es uno de los días con más cortes programados. Los hay desde primera hora de la mañana, a partir de las y se extienden durante toda la jornada en numerosos municipios de la Comunidad. Algunos cortes son muy breves, de apenas 15 minutos, mientras que otros alcanzan las dos horas. También hay Viernes 19 de diciembre. De nuevo aparecen cortes de madrugada en Madrid y Getafe, entre las 00:05 y las 04:00 horas. Por la mañana continúan los trabajos en municipios como Cercedilla, El Álamo, Las Rozas o San Martín de Valdeiglesias, con interrupciones que, en la mayoría de los casos, no superan las dos horas.

Desde i-DE inciden lo antes señalado, que los horarios son orientativos y que, si los trabajos finalizan antes de lo previsto, el suministro puede restablecerse sin previo aviso.

Calles y municipios afectados

Los cortes de luz previstos esta semana afectan tanto a Madrid capital como a un amplio listado de municipios de la Comunidad. En todos los casos se trata de calles y números muy concretos, no de barrios completos