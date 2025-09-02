Adiós al verano: la AEMET confirma lo que llega hoy a Madrid y hay que prepararse

La Comunidad de Madrid empieza este martes con un ambiente fresco y cielos cubiertos, pero la jornada evolucionará de forma favorable hacia condiciones más agradables y soleadas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera que las temperaturas alcancen entre los 28 y 30 °C en las horas centrales del día, mientras que las mínimas se han situado en torno a los 15-16 °C durante la madrugada.

Las primeras horas del día, tal y como ha informado la AEMET, estarán marcadas por una «nubosidad abundante», que ha mantenido un ambiente algo más fresco de lo habitual para estas fechas, con valores en torno a los 12-14 °C a primera hora de la mañana. A medida que avance la jornada, las nubes darán paso a intervalos de sol, y ya desde el mediodía se abrirán claros que se consolidarán durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es «prácticamente nula», con valores que no superan el 1% durante todo el día. En cambio, el viento sí se dejará notar a lo largo de la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h durante la jornada, moderándose hacia la noche.

Además, el índice de radiación ultravioleta se situará en torno a nivel 5, lo que implica un «riesgo moderado». Se recomienda precaución en las horas centrales si se permanece al aire libre, especialmente entre las 13:00 y las 17:00 horas.

Predicción semanal: Esta tarde: algún chubasco acompañado de tormenta en Cataluña y Baleares. De martes a jueves: lluvia en Galicia. Viernes y fin de semana: predominio de sol sin precipitaciones significativas; el domingo chubascos en el cuadrante noroeste peninsular. (1/2) pic.twitter.com/aSlExKSISP — AEMET (@AEMET_Esp) September 1, 2025

¿Y el resto de la semana?

La AEMET también ha publicado la previsión meteorológica para lo que queda de semana. El miércoles, se espera una jornada sin nubes desde la madrugada hasta mitad del día, aunque la nubosidad aumentará a partir de las 12:00 horas. Los termómetros de Madrid reflejarán un aumento de la máxima y la mínima se moverá en torno a los 15 °C.

Para el jueves no se producirán precipitaciones, ya que habrá un panorama poco nuboso durante el día. La temperatura máxima volverá a superar los 31 °C, aunque la mínima aumentará hasta alcanzar los 19.

Y el viernes y el fin de semana, la AEMET predice cielos con intervalos nubosos a lo largo del sábado y un domingo muy nuboso. Este final de semana comenzará con unas temperaturas máximas de 31 °C y unas mínimas de 19.