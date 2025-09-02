Tu baño como el de un hotel de 5 estrellas: el milagro de limpieza de Mercadona que elimina la cal

Entre todas las estancias de la casa, la del baño es sin duda la que más nos gusta que esté limpia. No es sólo por higiene, sino que siendo un espacio (generalmente) reducido, enseguida notas que está limpio y ordenado o todo lo contrario. Sin embargo, mantener ese nivel de limpieza y más cuando se trata de una zona en la que el agua tiene mucha cal, se puede convertir en un auténtico quebradero de cabeza. Grifos opacos, mamparas que tienen manchas blanquecinas o duchas que pierden presión son sólo algunos de los problemas que genera la cal en el baño. Pero por suerte Mercadona tiene la solución para dejar tu baño como el de un hotel.

A veces, por mucho que limpies el baño, no hay modo de acabar con la cal. Pasas la bayeta, pruebas con vinagre, incluso recurres a productos agresivos que prometen milagros, pero nada parece devolver el brillo a esos elementos metálicos que antes relucían. Pero es ahí dónde entra el juego el nuevo milagro de limpieza que está arrasando en Mercadona: el Limpiador Antical Bosque Verde en pistola. Un producto sencillo, económico y, lo más importante, eficaz. Cuesta sólo 1,60 euros y ha empezado a colarse en los hogares de quienes buscan resultados visibles sin complicarse la vida. Porque no se trata únicamente de dejarlo limpio, sino de transformar el aspecto del baño. De devolverle esa apariencia cuidada y sofisticada que nos recuerda a los de los hoteles. Y este spray, que parece uno más en la estantería, esconde una fórmula capaz de hacer justo eso. Te contamos cómo usarlo, qué lo hace tan especial y por qué cada vez más gente lo considera un imprescindible.

Tu baño como el de un hotel de 5 estrellas con el milagro de Mercadona

El Limpiador Antical Bosque Verde ha sido diseñado específicamente para combatir el gran enemigo de nuestros baños: la cal. Su fórmula densa no sólo se adhiere perfectamente a las superficies verticales (como mamparas o grifos), sino que penetra en los rincones más complicados, donde las incrustaciones suelen esconderse. ¿El resultado? Una limpieza profunda, un brillo que se nota al instante y una sensación general de higiene y frescor.

Y es que este producto logra lo que otros muchos no consiguen ya que no sólo limpia, sino que desincrusta, abrillanta y deja todo como nuevo. Y además, sirve para múltiples superficies. Lo puedes aplicar en acero inoxidable, grifería, bañeras de hidromasaje, cristal, duchas, lavabos e incluso en algunas zonas de la cocina. Eso lo convierte en un auténtico todoterreno para el hogar. En baños con agua dura, en el que los restos de cal se acumulan con facilidad, su uso regular puede marcar una diferencia visible en pocos días.

Cómo usar este limpiador antical

Aunque parece un spray más, la clave del éxito de este producto está en cómo se usa. Mercadona explica que para las superficies grandes (como mamparas o baldosas), sólo tienes que con rociar el Limpiador Antical, dejarlo actuar unos 10 minutos y después pasar una bayeta húmeda. En la mayoría de los casos, una sola aplicación será suficiente para eliminar la cal y devolver el brillo. Pero si la incrustación es muy intensa, se puede repetir el proceso sin miedo.

Para piezas más pequeñas o más difíciles de acceder, como los filtros de los grifos, el teléfono de la ducha o el flexo, lo mejor es desmontarlos y sumergirlos directamente en el producto. Para ello, se desenrosca la pistola y se llena un recipiente con el líquido. Se dejan ahí durante un máximo de dos horas. Después, se aclara y se seca bien, y el resultado suele ser espectacular: brillos metálicos como recién instalados.

¿Y si no puedes desmontar la pieza? Hay un truco muy eficaz como vemos en la foto a continuación: llenar una bolsita de plástico con el producto, introducir dentro la parte afectada y sujetarla con una goma elástica. Lo dejas así unos minutos de reposo, y entonces basta con aclarar con una bayeta para comprobar cómo desaparece la cal sin esfuerzo.

Un producto que cuesta menos que un café

Uno de los puntos fuertes de este limpiador es, sin duda, su precio. Por 1,60 euros la botella de 750 ml, el rendimiento que ofrece es más que notable. A diferencia de otros productos más caros o con resultados poco duraderos, el Limpiador Antical de Mercadona ofrece una relación calidad-precio difícil de igualar.

Además, al tratarse de una fórmula densa y concentrada, no hace falta gastar medio bote en cada uso. Con un par de pulverizaciones bien dirigidas suele ser suficiente para cubrir la superficie deseada. Eso significa que un solo envase puede durar varias semanas o incluso meses, dependiendo del uso.

En definitiva, mantener el baño limpio y brillante ya no es una tarea titánica ni cara. Con productos como este, conseguir ese efecto de baño que parece de hotel está al alcance de todos. Así que si estás cansado de ver las marcas de cal en tu ducha o de notar cómo la presión del agua ha bajado por culpa de los filtros obstruidos, quizás ha llegado el momento de probar este spray que ya es de los más vendidos en Mercadona. ¿ A qué esperas para ponerlo a prueba?.