Hipoteca fija o variable: un consultor financiero revela la única opción inteligente para 2025 y desata la polémica

Un consultor financiero ha publicado un vídeo en el que ha aconsejado a los ciudadanos sobre elegir una hipoteca a tipo fijo o variable. El experto Daniel Zhan ha hecho un análisis de la situación que puede ayudar a los ciudadanos que en España están pensando en comprar una vivienda y tienen vértigo por los altos precios e intereses a pagar durante toda la vida. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre qué es mejor, una hipoteca a tipo fijo o variable.

El precio de la vivienda sigue marcando récords históricos desde 2007 mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue dando palos de ciego para atacar el problema. Lo único cierto es que el precio de la vivienda usada ha subido un 14,7% desde el último año hasta llegar a un récord de 2.471 €/m² en el pasado mes de julio, según informó Idealista. Este incremento de los precios es algo que está siendo un lastre para los jóvenes (y no tan jóvenes) a los que un salario en España no les da para acceder a su primera vivienda, ya sea de primera mano, usada o, lo peor de todo, a través de un alquiler mensual.

Y los que se lanzan a la aventura lo hacen con una hipoteca por delante, que es un instrumento financiero imprescindible para hacer frente a esta adquisición. Por ello, el experto en la materia Daniel Zhan ha dado a través de un vídeo publicado en las redes sociales todos los detalles sobre qué es mejor: elegir entre una hipoteca a tipo fijo o variable. Antes que nada, hay que tener claro que en la fija se paga una cuota durante toda la vida del préstamo y en las variables dependen de un índice de referencia, que es el Euríbor. A fecha de 1 de septiembre está en un 2,148%, habiendo descendido en 0,8 puntos desde el pasado 2024.

¿Hipoteca a tipo fijo o variable?

¿Hipoteca fija o variable? Esa es la pregunta del millón que se hacen millones de ciudadanos que quieren dar el paso al frente adquiriendo una vivienda. Daniel Zhan, que en las redes sociales se hace llamar @finanzhan, ha querido ofrecer una respuesta a sus miles de seguidores en un vídeo que apenas dura un minuto y que ha tenido una enorme repercusión.

«Quieres comprarte una casa y te hipotecas a tipo variable para pagar menos intereses. Es un razonamiento totalmente lógico, pero te cuento lo que haría yo», comienza diciendo en un vídeo publicado en la red social Instagram en la que explica las diferencias entre la hipoteca a tipo fijo o variable.

«Algo que no entiende nadie es por qué nunca nos han hablado de hipotecas en el colegio. A día de hoy no lo sé», dice sobre la poca información financiera que hay en las escuelas españolas. «Las hipotecas son préstamos a muy largo plazo (20, 30, 35 años) y en ese tiempo puede pasar absolutamente de todo, cosas que no somos capaces de imaginar, como una pandemia, por ejemplo», sigue.

«Nadie te puede asegurar que dentro de 20 años los tipos suban al 15% y tengas que pagar una barbaridad de intereses. Por eso, para este tipo de inversiones es mejor anclarse a un tipo fijo», informa, decantándose por las hipotecas tipo fijo para planificar mejor la vida y no arriesgarse a que una subida de los precios de interés pueda mandar al traste la economía de una familia.

«Vas a pagar un poco más en el presente, pero te cubres ante posibles subidas en el futuro y además te vas a poder planificar mucho mejor. Así que no pienses solo en el corto plazo y amplia tu horizonte temporal», explica sobre los motivos por los que una persona se tiene que decantar a día de hoy por una hipoteca a tipo fijo. Este vídeo ha levantado una gran controversia en las redes sociales y dos comentarios definen esta teoría. El primero de ellos deja claro que «no podía estar más de acuerdo», mientras que otro es más escéptico. «Ni idea tienes, vas a pagar menos en una variable, y si en 20 años ya ha subido, ya la habrás pagado», comenta.