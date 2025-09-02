Koldo donará a huérfanos de la Guardia Civil lo que recaude de su querella contra Miss Asturias

Koldo García donará a los guardias civiles huérfanos que visitó con José Luis Ábalos el dinero que recaude de su batalla judicial contra Claudia Montes, Miss Asturias +30 años.

El pasado mes de julio, Koldo García interpuso una demanda de conciliación en la que reclamaba a Miss Asturias 25.000 euros como indemnización por daños y perjuicios ocasionados a su honor, imagen pública y trayectoria profesional al decir Montes en distintos medios de comunicación que había sufrido acoso laboral y sexual por parte de Koldo.

Los Juzgados de Gijón ya han recibido esta demanda, pero aún no han fijado fecha para la conciliación. En caso de que Miss Asturias no acepte las peticiones de Koldo, su defensa se querellará contra ella por presuntos delitos de injurias y calumnias.

Según ha podido saber OKDIARIO, Koldo no asistirá presencialmente al acto de conciliación con Miss Asturias que se celebrará próximamente en los juzgados de Gijón, donde reside Montes.

Además, Koldo donará el dinero que pueda ganar en los tribunales al Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro (Madrid). En esta base de la Guardia Civil se forman los hijos y huérfanos de guardias civiles para acceder al cuerpo.

Pese a que el ex asesor de Ábalos ha estado durante años investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha decidido que donará dinero a la Benemérita.

Ábalos y Koldo visitaron a los guardias

Koldo visitó con Ábalos a los guardias civiles a los que le quiere donar el dinero de su batalla judicial con Miss Asturias en marzo de 2019, cuando formaban parte del Gobierno de España. Lo hicieron de la mano del entonces director general de la Guardia Civil, Félix Azón.

La visita fue orquestada por el propio Koldo, que entonces era asesor del ministro de Fomento. La cita fue muy discreta al no tratarse de un acto oficial. Se hicieron fotografías, estuvieron visitando las instalaciones madrileñas donde viven e incluso comieron con ellos. Los guardias civiles le hicieron regalos a Ábalos que acabó firmando en el libro de visitas.

Tanto Ábalos como Koldo han mantenido lazos con la Guardia Civil. En el caso de Ábalos, su abuelo materno perteneció al Instituto Armado. Koldo, por su parte, colaboró durante años con la Guardia Civil e incluso fue condecorado por ello.

Ábalos prepara su batalla judicial

Mientras Koldo prepara su defensa contra Miss Asturias, Ábalos también está poniendo en marcha su batalla judicial contra los medios de comunicación que publicaron noticias que considera que menoscaban su honor. También tomará acciones legales contra aquellas informaciones que considera falsas.

Para emprender esta estrategia en los tribunales, Ábalos ha tenido reuniones en el despacho del abogado Ricardo Corzo ubicado en Sevilla. Este letrado andaluz también defiende a los empresarios imputados en el caso del novio de Ayuso en el procedimiento judicial sobre fraude fiscal abierto en los Juzgados de Plaza de Castilla.

Piezas separadas

El Tribunal Supremo arrancará el nuevo curso judicial siguiendo adelante con las investigaciones al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, al ex ministro José Luis Ábalos y a Koldo García, por el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones de obra.

Fuentes judiciales precisan que se trata de una única causa de la que se están abriendo piezas separadas en función de las medidas cautelares impuestas a los investigados.

Por el momento, el único imputado que está en prisión provisional es Santos Cerdán, cuya defensa ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le dejen en libertad. La Sala rechazó su recurso de apelación haciendo que su defensa decida acudir al Tribunal Constitucional.

Ábalos y Koldo sí están en libertad, aunque el juez ordenó la retirada de su pasaporte con la prohibición de salir de territorio nacional y la obligación de ir a firmar cada 15 días al juzgado. Ambos están cumpliendo con las medidas cautelares impuestas.