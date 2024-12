El Gobierno navarro de centroderecha de Barcina también premió a Koldo por su lucha contra el mundo etarra

El Gobierno navarro de centroderecha de Yolanda Barcina también premió a Koldo García por su lucha contra los proetarras el 28 de febrero de 2015 en un acto al que asistieron los altos cargos del Ejecutivo autonómico. La Policía Foral de Navarra reconoció en este encuentro a 72 agentes y 15 colaboradores por los servicios prestados. Koldo fue premiado por cooperar en la contención de las personas implicadas en una riña tumultuaria ocurrida en mayo de 2014 en Huarte (Navarra). El Gobierno de Barcina le entregó una metopa honorífica.

Koldo no era un desconocido para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El que fuera asesor del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos lleva décadas colaborando con los agentes tanto de Guardia Civil como de Policía. Su labor ha sido reconocida en varias ocasiones, como cuando la Policía Foral navarra le hizo subir al estrado para condecorarle el día que el cuerpo autonómico celebró su 50 aniversario. La entonces presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, quiso agradecer la entrega de los agentes para garantizar el bienestar y la seguridad de la sociedad. También recordó a los dos responsables de la Policía Foral fallecidos, José Luis Prieto, primer jefe del cuerpo que murió asesinado por ETA, e Ignacio Sánchez Trueba, que ocupó la jefatura durante un «largo y prolífico periodo» y que falleció en 2013.

La ceremonia se celebró en la sede del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, un salón habitual para los actos gubernamentales. Asistieron al acto el entonces presidente del Parlamento foral, Alberto Catalán; el ex consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás; el ex director general de Interior, Patxi Fernández, y el ex jefe de la Policía Foral, Gerardo Goñi. Todos ellos entregaron a Koldo un estuche forrado de color rojo en el que se guardaba el reconocimiento. Se hicieron una foto de familia.

Este día también se entregaron 61 felicitaciones públicas a agentes y 16 medallas de servicios distinguidos. Concretamente, se premió a la magistrada entonces presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra y actual vocal del CGPJ, Esther Erice o a los jefes de las divisiones de Policía Científica de la Ertzaintza, José María Yurrebaso, y de los Mossos d’Esquadra, Lourdes Puigbarraca, entre otras personalidades. Fue un acto multitudinario en el que el salón de actos se llenó con aforo completo.

Guardia Civil condecora a Koldo

La condecoración de la Policía Foral de Navarra no es la única distinción que tiene Koldo García. La Guardia Civil también reconoció la labor del ex asesor de Ábalos en una ceremonia de entrega de condecoraciones en la Jefatura de Información de Madrid. Fue en 2018, cuando Pedro Sánchez ya era presidente, el año en el que se le otorgó la medalla de la orden del mérito de distintivo blanco. Se concede tanto a guardias como a civiles y no está remunerada. A la salida del acto, se realizó una fotografía con la distinción colgada en el pecho.

Koldo García el día de la entrega de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.

El sindicato Manos Limpias ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que se revoque la medalla al mérito que le fue otorgada a Koldo. También solicitó que se le retirase el reconocimiento a Víctor de Aldama, que fue premiado con la medalla de oro con distintivo blanco. «La imagen de la Guardia Civil se ha visto dañada gravemente por dos colaboradores que están inmersos en procesos penales. El escándalo a nivel nacional de colaboradores en la Guardia Civil, debe tener de inmediato una respuesta, al menos cautelar de revocación de la referida medalla», explica el sindicato en la petición a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Colaboradores

Koldo García y Víctor de Aldama eran colaboradores de la Guardia Civil. El ex asesor de Transportes ayudó en la lucha contra ETA y es muy conocido dentro de la Guardia Civil de Navarra. Por su parte, Aldama fue informador de la unidad UCE-2, dedicada a antiterrorismo. El coronel de esta unidad antiyihadista, José Francisco Vázquez, le condecoró deshaciéndose en halagos hacia el comisionista. Precisamente, se trata del mismo agente al que Koldo García ofreció las llaves de su casa para evitar que entraran a la fuerza en el marco de la Operación Delorme, que dio lugar a la investigación sobre la trama de mascarillas que se investiga en la Audiencia Nacional.