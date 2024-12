Las cartas del padre de Juan Lobato al líder de Manos Limpias: «Gracias por luchar por los demás»

«Gracias por luchar por los demás», con estas palabras Juan Lobato Valero, padre del ex líder del PSOE madrileño, elogió al jefe del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad. Lo hizo a través de dos cartas oficiales del Ministerio para las Administraciones Públicas en calidad de vocal asesor del ministro. El padre de Juan Lobato plasmó por escrito su cariño y cercanía con Bernad, que había desempeñado labores de representación de los trabajadores de la Administración. Ahora, el sindicato que dirige Miguel Bernad actúa como acusación popular en la causa especial abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Lobato hijo ha declarado en este procedimiento como testigo ante el juez.

El 6 de agosto de 1987, el padre de Juan Lobato envió una carta de agradecimiento al líder de Manos Limpias. «Deseo agradecerte personalmente tu colaboración a lo largo de estos años. La tarea de luchar por mejorar las condiciones de vida de los demás es una de las cosas más bonitas e importantes de esta vida. Por ello, desearía que tuvieras con el nuevo equipo de personal la misma deferencia y cordialidad que conmigo, pues su tarea es casi tan difícil como la suya», le escribió Juan Lobato Valero, que en ese momento era concejal bajo el mandato del ex alcalde de Madrid Juan Barranco.

No fue la única carta. Seguidamente, le envió una nueva misiva en la que le mostraba el reconocimiento a su labor: «Estimado Miguel, deseo agradecerte personalmente tu colaboración y defensa de los intereses de los compañeros, a lo largo de estos años, aunque para mí no lo haya sido tanto, para muchos de mis compañeros ha sido una agradable sorpresa. Espero que el clima de entendimiento, colaboración y confianza mutua no se rompa con el nuevo equipo que entra». Y prosigue: «Espero que las relaciones humanas, cordiales y amistosas, que hemos mantenido no se vean rotas o disueltas. Ya sabes que me tienes a tu entera disposición, como yo sé que puedo contar contigo».

Miguel Bernad lideraba entonces el sindicato Fuerza Nacional del Trabajo. Era de los pocos que tenía titulación universitaria. Lobato elogiaba su labor con el alcalde socialista Juan Barranco frente a los sindicalistas de UGT. Decía que los de UGT no lograban mejorar la vida de los trabajadores, a diferencia de Bernad, según las fuentes consultadas.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Juan Lobato Valero es un histórico del PSOE. También fue concejal con el regidor Enrique Tierno Galván, ocupándose del área de Régimen Interior y Personal del Ayuntamiento de Madrid. Igualmente, fue nombrado director del Gabinete del Secretario de Estado de Administración Pública y delegado de la Junta de Andalucía en Madrid, entre otros cargos.

Ayudó al padre de Begoña Gómez

El líder de Manos Limpias no sólo tuvo relación con el padre de Juan Lobato. También ayudó a Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, a regularizar sus saunas. Este periódico ha podido acceder a la licencia del Ayuntamiento de Madrid que, como alto funcionario, Bernad agilizó en 1989. Tal como aparece en la documentación que hoy desvela OKDIARIO, en 1989 se otorgó el visto bueno a la instalación de un negocio de «gimnasio sauna con bar». Para compensar el favor de regularizar la situación de un prostíbulo enmascarado en un local de saunas, Sabiniano Gómez invitó al dirigente sindical a un ágape en el afamado restaurante madrileño La Toja.

La regularización no fue fácil, ya que existía cierta controversia porque muchos policías acudían a locales sin licencia a tomarse copas sin pagar. En ese contexto, Sabiniano Gómez usó sus contactos en el Consistorio, incluyendo cargos de Fuerza Nueva bien colocados en la Policía local, para desbloquear su expediente. Cabe recordar que, como constata la ficha que publicó OKDIARIO, Conrado Sánchez, tío de Begoña Gómez, estaba afiliado a esa formación de extrema derecha.

PSOE contra Manos Limpias

El PSOE actual ha cargado contra el sindicato Manos Limpias. Lo ha calificado durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros como «pseudosindicato de ultraderecha que denuncia falsamente» a altos cargos del partido. Sin embargo, los tribunales han admitido a trámite sus denuncias y han conseguido abrir procedimientos sobre Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez y ahora el fiscal general del Estado.

En el caso de este último, Juan Lobato ha irrumpido como un testigo clave de la causa abierta en el Supremo, ya que registró ante notario que la jefa de gabinete de Óscar López en Moncloa le filtró información sobre un procedimiento judicial del novio de Ayuso antes de que el asunto trascendiera a los medios de comunicación. Manos Limpias pedirá la imputación de la jefa de gabinete, Pilar Sánchez Acera, tras la testifical de Juan Lobato en la que ha aportado un acta notarial que acredita estos mensajes.