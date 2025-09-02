Desde que me compré esta colonia floral de Mercadona todo el mundo me pregunta qué llevo: por menos de 3 euros

Entre los muchos productos que encontramos en la sección de cosmética y perfumes de Mercadona, hay algunos que de repente se convierten en virales sin que nadie lo espere. Productos que para algunos pueden ser básicos, y que además son los más económicos, pero que en definitiva se convierten en imprescindibles. Y es precisamente lo que está pasando con una colonia floral de Mercadona que se ha convertido en una de las más vendidas, así que me hice con ella para probarla y ahora todo el mundo me pregunta qué llevo.

Lo curioso es que no se trata de un perfume de firma, ni una fragancia nicho. Nada de eso. Es algo tan simple como un agua de colonia floral que llamada Floral Infusion y de la marca Deliplus, viene en una botella de 750 ml y tiene un precio de tan sólo 2,75 euros. Pero lo mejor de todo es que no se trata sólo de un buen precio. Ya que sí, hay colonias baratas que apenas duran o huelen demasiado artificiales. Pero esta no. Esta tiene algo especial, y por eso te quiero contar en detalle por qué se ha convertido en un pequeño secreto que ahora ya no me guardo.

La colonia floral de Mercadona por la que todos preguntan

Lo primero que sorprende cuando te echas esta colonia es que no huele como una colonia de supermercado. Tiene un punto elegante, femenino y delicado, con ese toque floral que no empalaga ni abruma. Huele limpio, como recién salida de la ducha, pero con un fondo ligeramente empolvado que se va asentando de forma muy agradable sobre la piel.

En la etiqueta pone Floral Infusion, y la descripción no engaña. Es una mezcla floral suave, con notas que recuerdan al jazmín, a la rosa blanca y quizás un fondo de peonía o lirio. No es dulce como un perfume juvenil ni fresca como una colonia cítrica, sino que está en ese punto medio tan buscado: una fragancia que acompaña, que se siente, pero que no invade. Ideal para usar a diario.

Tamaño y precio que hacen que triunfe

Otra cosa que juega totalmente a su favor es el formato. La botella es grande, de 750 ml, y por ese tamaño pagar sólo 2,75 euros es prácticamente un regalo. Esto hace que puedas usarla con generosidad: al salir de la ducha, para refrescar la ropa de cama, incluso para darle un toque agradable al armario. Yo la he puesto también en un frasquito pequeño para llevarla en el bolso, y es un acierto total.

Además, como es agua de colonia y no perfume, no deja manchas, no reseca la piel y puedes reaplicarla sin miedo varias veces al día. Y sí, aunque no tiene la duración de una fragancia de alta gama, sorprende lo bien que se mantiene durante unas cuantas horas, sobre todo si la aplicas en zonas clave como las muñecas, detrás de las orejas o en la ropa.

Perfecta para verano, pero también para todo el año

Aunque puede parecer una fragancia pensada para los meses de calor, lo cierto es que su versatilidad la convierte en una opción estupenda para todo el año. En verano es fresca y ligera, ideal para el día a día sin agobiar. Pero en otoño e invierno también funciona muy bien como fondo limpio para después del baño o para combinar con otros perfumes más intensos.

De hecho, algo que he empezado a hacer es usarla como base antes de aplicarme una fragancia más duradera. La mezcla resulta bastante interesante y ayuda a que el perfume se fije mejor, además de crear una estela más personal. Es como si esta colonia le diera un toque floral discreto que suaviza cualquier aroma más potente.

Una opción ideal para toda la familia (y para regalar también)

Por su composición suave y nada agresiva, esta colonia es también apta para adolescentes, personas mayores e incluso para quienes buscan algo discreto que no irrite ni cause molestias. No tiene un aroma infantil, pero tampoco resulta excesivamente sofisticada. Está justo en ese punto neutro que la hace cómoda y agradable para todos los públicos.

Además, por su relación calidad-precio, es una opción perfecta para tener siempre en casa, para regalar sin arriesgar o incluso para llevar de viaje. Ocupa espacio, sí, pero si la trasvasas a un bote más pequeño, te llevas algo fresco y útil sin complicarte.

En conclusión, no todas las cosas buenas tienen que ser caras. A veces, lo que funciona de verdad es lo sencillo, lo accesible, lo que puedes reponer sin pensarlo dos veces. Esta colonia floral de Mercadona es un claro ejemplo de eso. Por menos de 3 euros, tienes un frasco enorme con una fragancia que no sólo cumple, sino que sorprende. Desde que la uso, no han parado de preguntarme por ella. Y lo entiendo. Porque huele bien, se siente bien y tiene ese algo que hace que la recuerdes.