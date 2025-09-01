Carlos Alcaraz – Lehecka: cuándo se juega, horario y dónde ver el partido de cuartos del US Open 2025 por TV en directo y gratis online

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en los cuartos de final del US Open 2025, donde se tendrá que enfrentar a Jiri Lehecka por un puesto en unas semifinales en las que podría verse las caras con Novak Djokovic. Todo el mundo espera esa final entre el murciano y Jannik Sinner, donde se querría tomar la revancha tras lo ocurrido en Wimbledon. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo que disputará el de El Palmar.

A qué hora juega Alcaraz contra Lehecka en el US Open 2025

Carlos Alcaraz sigue pareciendo imbatible en este US Open 2025 que está siendo apasionante. El murciano no ha cedido ni un sólo set en los cuatro partidos que ha disputado hasta el momento. Su primera víctima fue Reilly Opelka, venciendo al norteamericano por 6-4, 7-5 y 6-4. En la segunda ronda de este cuarto y último Grand Slam del año se cruzó en su camino Mattia Bellucci, al que barrió de la pista fácilmente con un 6-1, 6-0 y 6-3. El italiano Luciano Darderi tampoco fue rival para el español (6-2, 6-4 y 6-0), mientras que en octavos de final Arthur Rinderknech tampoco pudo con uno de los favoritos a coronarse en Flushing Meadows al caer por 7-6, 6-3 y 6-4. Ahora, Carlitos tendrá que medirse con Jiri Lehecka en los octavos de final.

El tenista murciano ya está en los cuartos de final de este torneo y no puede pensar en otra cosa que no sea conquistar el sexto Grand Slam de su carrera. El primero que ganó fue, precisamente, el US Open, por lo que espera conseguirlo de nuevo. Fue en 2022 y es el único que figura en su palmarés. Manolo Santana y Manuel Orantes también lo ganaron en una ocasión, pero es Rafa Nadal el que más veces se ha coronado en Flushing Meadows con un total de cuatro entorchados neoyorquinos.

La ATP programó este frenético partidazo entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka que corresponde a los cuartos de final del US Open 2025 para este martes 2 de septiembre. El orden de juego todavía no se ha desvelado, pero teniendo en cuenta los pocos participantes que quedan, el choque debería disputarse por la tarde en horario español.

Horario del próximo partido de Carlos Alcaraz en el US Open 2025

El año 2025 está siendo apasionante para un Carlos Alcaraz que ya consiguió ganar Roland Garros y espera conquistar otro Grand Slam como es este US Open 2025. También se ha llevado el trofeo en los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati y también se coronó en los torneos de Róterdam y de Queen’s. Es cierto que en el Open de Australia cayó en cuartos contra Novak Djokovic, fue eliminado en semifinales de Indian Wells y en su debut en Miami. Además, perdió las finales del Trofeo Conde de Godó y la de Wimbledon, esta última contra Jannik Sinner.

Este emocionante Carlos Alcaraz – Lehecka de cuartos de final del US Open 2025 se disputará este martes 2 de septiembre. Estos dos tenistas se han enfrentado en tres ocasiones. Las dos que ha ganado el murciano han sido en Queen’s y la última fue este año en la gran final. Sin embargo, esta temporada el checo venció al de El Palmar en Doha.

Dónde ver el partido de Carlos Alcaraz por TV y online

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se jueguen en Flushing Meadows en el cuarto Grand Slam del año fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Lehecka de los cuartos de final del US Open 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus, Vamos y Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de este operador, mientras que el tercero de ellos corresponde a un paquete de pago de esta plataforma.

Por otro lado, todos aquellos amantes del tenis y seguidores del joven tenista de El Palmar, también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Lehecka de los cuartos de final del US Open 2025 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, además de estar disponible su página web para acceder con un ordenador. En este torneo la plataforma de pago Tennis TV no estará ofreciendo el campeonato, ya que hay que recordar que no tiene los derechos de los cuatro Grand Slam.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en este cuarto y último Grand Slam del año que se está celebrando en Nueva York. Narraremos en directo y en vivo online juego a juego este Carlos Alcaraz – Lehecka de cuartos de final del US Open 2025 que se juega en Flushing Meadows. Una vez concluya el choque en la pista central Arthur Ashe publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se produzcan en el continente americano.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Lehecka del US Open 2025

Todos aquellos aficionados a este apasionante deporte que no puedan ver por televisión o en streaming y en vivo online este reñido Carlos Alcaraz – Lehecka de cuartos de final del US Open 2025 deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, la Ser, Radio Marca o RNE conectarán con la pista central Arthur Ashe para contar todo lo que esté haciendo el murciano en Flushing Meadows.