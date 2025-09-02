Carlos Alcaraz – Lehecka en vivo online hoy | Sigue en directo el partido de tenis del US Open 2025

Lehecka recrudece el camino de Alcaraz en el US Open. El tenista murciano se enfrenta este martes en los cuartos de final al checo en un duelo en el que Carlitos quiere seguir con el alto nivel de juego exhibido durante la primera semana en el torneo ante un rival que le ha puesto en dificultades siempre que se ha enfrentado.

Por primera vez en su carrera Alcaraz ha alcanzado la ronda de cuartos de final sin dejarse un set por el camino. Además, lo ha hecho a través de un altísimo nivel de juego que le ha permitido ganar con autoridad a sus rivales hasta el momento: Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi y Arthur Rinderknech. Eso sí, enfrente tendrá a un Jiri Lehecka que está restando como nunca en Flushing Meadows.

El checo, que destaca por su gran servicio y un juego muy agresivo desde fondo de pista, es el tenista del cuadro masculino que más puntos ha ganado al resto (214), y el tercero que más ‘break’ ha logrado (22), tres más que Alcaraz. Datos que le han permitido meterse en los cuartos de final de un Grand Slam por segunda vez en su carrera deportiva (Open de Australia 2023 y US Open 2025).

Lehecka mide a Alcaraz

Nunca es agradable enfrentarse a Jiri Lehecka. El checo, un híbrido entre potencia y serenidad, posee uno de los servicios más explosivos del circuito. Sus 185 centímetros de altura y brazos espigados le permiten golpear la pelota arriba y alcanzar los 230 km/h. Es amigo del juego de fondo de pista y se prodiga enérgico en los desplazamientos. A sus 23 años ha alcanzado el mejor ranking en la ATP (21) y su mejor resultado en un Grand Slam. Claro que Lehecka no contaba con Alcaraz.

Alcaraz tuvo el primer careo con Lehecka en Queen’s 2023. Victoria para el murciano. Ha sido en este 2025 cuando sus enfrentamientos se han recrudecido. En Doha cayó del lado del checo, que apeó a Carlitos de las semifinales y en la final de Queen’s se impuso el español. Alcaraz conoce la profundidad de sus golpes y lo lineal que se muestra en el transcurso del partido.