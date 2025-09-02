Carlos Alcaraz – Lehecka en vivo online hoy | Sigue en directo el partido de tenis del US Open 2025
Sigue en directo el partido de cuartos de final de US Open entre Alcaraz y Lehecka
Lehecka recrudece el camino de Alcaraz en el US Open. El tenista murciano se enfrenta este martes en los cuartos de final al checo en un duelo en el que Carlitos quiere seguir con el alto nivel de juego exhibido durante la primera semana en el torneo ante un rival que le ha puesto en dificultades siempre que se ha enfrentado.
Por primera vez en su carrera Alcaraz ha alcanzado la ronda de cuartos de final sin dejarse un set por el camino. Además, lo ha hecho a través de un altísimo nivel de juego que le ha permitido ganar con autoridad a sus rivales hasta el momento: Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi y Arthur Rinderknech. Eso sí, enfrente tendrá a un Jiri Lehecka que está restando como nunca en Flushing Meadows.
El checo, que destaca por su gran servicio y un juego muy agresivo desde fondo de pista, es el tenista del cuadro masculino que más puntos ha ganado al resto (214), y el tercero que más ‘break’ ha logrado (22), tres más que Alcaraz. Datos que le han permitido meterse en los cuartos de final de un Grand Slam por segunda vez en su carrera deportiva (Open de Australia 2023 y US Open 2025).
Lehecka mide a Alcaraz
Nunca es agradable enfrentarse a Jiri Lehecka. El checo, un híbrido entre potencia y serenidad, posee uno de los servicios más explosivos del circuito. Sus 185 centímetros de altura y brazos espigados le permiten golpear la pelota arriba y alcanzar los 230 km/h. Es amigo del juego de fondo de pista y se prodiga enérgico en los desplazamientos. A sus 23 años ha alcanzado el mejor ranking en la ATP (21) y su mejor resultado en un Grand Slam. Claro que Lehecka no contaba con Alcaraz.
Alcaraz tuvo el primer careo con Lehecka en Queen’s 2023. Victoria para el murciano. Ha sido en este 2025 cuando sus enfrentamientos se han recrudecido. En Doha cayó del lado del checo, que apeó a Carlitos de las semifinales y en la final de Queen’s se impuso el español. Alcaraz conoce la profundidad de sus golpes y lo lineal que se muestra en el transcurso del partido.
¿A qué hora juega Alcaraz contra Lehecka?
Este emocionante Carlos Alcaraz – Lehecka de cuartos de final del US Open 2025 estaba fijado en principio este martes 2 de septiembre a las 18:40 hora española peninsular, pero no empezará hasta que no termine el partido de antes entre Pegula y Krejcikova que está ahora mismo en el ecuador del segundo set.
Bienvenidos al partido del US Open entre Alcaraz y Rinderknech
¡Buenas tardes! Sí, tarde, otra vez. Después de las dos primera rondas disputadas por el murciano, ambas amigas de la madrugada española, vuelve a tocar una hora aceptable para ver a Carlitos. A partir de las 19:30 horas españolas se batirá con Rinderknech por un puesto en cuartos de final del US Open. ¡Arrancamos!
Temas:
- Carlos Alcaraz
- Deportes
- Tenis
¿Dónde ver en directo el partido entre Alcaraz y Lehecka?
El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se jueguen en Flushing Meadows en el cuarto Grand Slam del año fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Lehecka de los cuartos de final del US Open 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus, Vamos y Movistar Deportes.