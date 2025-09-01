El puntazo de Alcaraz en el US Open que da la vuelta al mundo y del que presume hasta el propio Carlos

Carlos Alcaraz es un genio absoluto y en su partido de octavos de final del US Open dejó un puntazo que se recordará por el resto de su carrera en el tenis. Este se produjo en el cierre de su segundo servicio en el primer set, cuando para ganar el juego se sacó un recurso a la altura de muy pocos a día de hoy. Su rival, A su rival, Rinderknech, no le quedó otra que aplaudir en sintonía con los miles de espectadores de la pista central Arthur Ashe.

El francés le envió un resto duro de revés para ganar el punto y la reacción de Alcaraz fue devolvérselo con un golpeo de raqueta por detrás de su cuerpo. Un puntazo difícil de explicar incluso desde el punto de vista físico que le permitió ganar el juego y avanzar hacia su cuarta victoria en el US Open que le metía directamente en cuartos, donde se enfrentará al checo Jiri Lehecka.

Y si el punto da la vuelta al mundo, como para no presumir él mismo. El propio Alcaraz publicó en sus redes sociales un mensaje con el vídeo de la acción dedicado a todos sus seguidores que le apoyan a muerte durante este Grand Slam, el primero que ganó en su corta trayectoria allá por 2022 batiendo a Casper Ruud en la final.

Puntazo y victoria de Alcaraz

El tenista español se clasificó este domingo para los cuartos del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, tras ganar por 7-6, 6-3 y 6-4 a Rinderknech en 2 horas y 13 minutos de encuentro. Alcaraz se topó con un oponente motivado pese al imponente escenario. No en vano, el espigado francés ya había vencido en fases anteriores de este mismo torneo a otros dos españoles: Roberto Carballés y Alejandro Davidovich. Y por momentos del primer set las sensaciones eran calcadas en sus buenos estados de forma y de ánimo.