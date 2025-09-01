Alcaraz se encuentra y disfruta en el US Open: «¿Por qué no ofrecer show? Me gusta jugar así al tenis»

Rinderknech no llegó a la pista ya derrotado, tampoco se aferró únicamente al servicio. Se mostró valiente y práctico desde el fondo de la pista. Aunque, pese a sus buenas maneras, se marchó como el resto de sus predecesores. Sin arañar set alguno y con la negativa de Alcaraz que aplacó su ímpetu (7-6, 6-3, 6-4) y ya está en cuartos de final del US Open. Cuarta victoria y cuarto swing en la Arthur Ashe.

Esta vez sin hacer que su rival hinque la rodilla, pero sí que sacara la bandera blanca de la rendición. Le obligó a base de chispazos primero y potencia después. Más de lo primero en el primer set y más de lo segundo en el final del primero y todo el tercero. Entre medias de su ejercicio de pragmatismo dejó un genialidad en forma de golpeo de esos que no se acostumbran a ver.

Un azote más propio del pádel que del tenis. «A veces practico esos golpes, no voy a mentir, pero no lo entreno mucho. Si surge la oportunidad, lo voy a intentar. Es igual en los partidos. He tenido la oportunidad y, ¿Por qué no dar show? Creo que a la gente le gusta, y a mí me gusta jugar así al tenis. Sale natura», explicó tras el triunfo.

Alcaraz encuentra acomodo, disfruta en Nueva York. «Intento dar los golpes más especiales en cada partido aquí, creo que mi estilo de tenis encaja muy bien con la energía que hay en Nueva York. Cada vez que salgo a pista, a un partido o a entrenar, la gente siempre está ahí, da igual que sea de día o de noche. Me encanta. Por eso es por lo que creo que aquí juego mi mejor tenis», desveló.

Alcaraz se desenvuelve mejor con la raqueta cuando disfruta. La filosofía de Carlitos abraza el ganar disfrutando y entierra el arquetipo de tenista clásico basado en el éxito a través del sacrificio con sangre. Es a su manera. Alcanza los cuartos de final con conclusiones tan variopintas como efectivas. Aplicándose al servicio contra Opelka, sacando el rodillo ante Bellucci y Darderi y superando un rival más sólido como Rinderknech.

Fue un partido disputado en el que el francés ofreció más resistencia que todos los rivales anteriores del murciano. «Ha sido ajustado, no hemos tenido puntos de break en el primer set, y eso no significaba que estábamos sacando bien, porque los porcentajes eran muy malos para los dos. He encontrado el buen ritmo, buenas posiciones para restar, he aprovechado las oportunidades que me ha dado. Feliz por haber jugado buen tenis en esos puntos. En el segundo set he encontrado el buen ritmo y he tratado de seguir», finalizó.