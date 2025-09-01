El BOE lo hace oficial: giro en la vida de Bertín Osborne que se acaba de confirmar

La pérdida de Enrique Ortiz López-Valdemoro en octubre de 2023, a los 96 años, marcó un punto de inflexión en la vida de su hijo mayor, Bertín Osborne. Ahora, meses después del adiós al patriarca de la familia, el Boletín Oficial del Estado ha sellado oficialmente una transformación significativa en el estatus del popular presentador y cantante. La publicación de la Real Carta de Sucesión confirma que Osborne, cuyo nombre completo es Norberto Juan Ortiz Osborne, ha heredado un título nobiliario de gran relevancia histórica y un patrimonio familiar considerable.

Con raíces que se remontan al siglo XVIII, el título de conde de Donadío de Casasola fue creado en 1713. Desde entonces ha pasado por varias generaciones, y ahora llega a manos del artista tras la defunción de su padre. Según recoge el BOE, el Ministerio de Justicia ha autorizado la expedición del título «en nombre de Su Majestad el Rey», haciendo constar que la concesión se realiza tras el abono del impuesto correspondiente y sin perjuicio de terceros con derecho preferente. El documento oficial lo deja claro: se concede la Real Carta de Sucesión como conde de Donadío de Casasola a favor de Norberto Ortiz y Osborne, como consecuencia del fallecimiento de Enrique Ortiz y López-Valdemoro.

Con la mencionada resolución, el cantante asume formalmente una distinción que refuerza su vinculación con la nobleza española y que, además, da visibilidad a una faceta menos conocida de su biografía: la de heredero de una dinastía aristocrática.

El cambio en la vida de Bertín Osborne

El Boletín Oficial del Estado no solo ha anunciado el nuevo título de Osborne. También ha formalizado la sucesión en otra familia con fuerte arraigo en la nobleza española. Nicolás Lucien Gómez-Acebo Carney, de tan solo 11 años, ha sido reconocido oficialmente como nuevo vizconde de la Torre, tras el fallecimiento de su padre, Juan Filiberto Gómez-Acebo y de Borbón, el pasado agosto en Palma de Mallorca.

Este título tiene un origen muy anterior, ya que fue creado por Carlos II y, tras extinguirse en un momento determinado, fue rehabilitado en 1967 por petición de Luis Gómez-Acebo, marido de la infanta Pilar. Tras su fallecimiento en 1991, el título pasó a manos de Juan Filiberto y ahora, en una muestra más del carácter hereditario de la nobleza, ha sido asumido por su hijo Nicolás. Así, el joven se convierte en uno de los nobles más jóvenes del país y mantiene viva la memoria de una saga familiar con fuertes vínculos con la monarquía.

El nuevo título de Bertín Osborne representa mucho más que un simple cambio de estatus administrativo. Simboliza la continuidad de una estirpe y también el reconocimiento de una historia familiar que se ha entrelazado con la trayectoria personal del artista.

A pesar de haber construido una carrera mediática alejada del mundo aristocrático, su presente queda ahora íntimamente ligado a ese pasado. Lejos de ser una anécdota, este hecho confirma el lugar de Osborne en una tradición histórica que ha atravesado siglos. El condado de Donadío de Casasola no sólo vuelve a estar vigente, sino que lo hace en manos de una figura pública cuya vida ha combinado fama, música, negocios y, ahora, nobleza.

La herencia de Enrique Ortiz

La herencia del conde fallecido no se limita a un título. Junto al reconocimiento institucional de la nobleza, sus hijos han recibido también un importante legado económico. La fortuna del padre de Bertín, fruto de una exitosa trayectoria empresarial, incluye varias propiedades y activos de considerable valor. Entre ellos, destaca el emblemático piso del Paseo de La Habana, una de las zonas más exclusivas de Madrid.

Bertín Osborne no es hijo único. Comparte este legado con sus tres hermanas menores: Teresa, Marta y Mari Luz. Teresa, en particular, ostenta desde 1994 el título de duquesa de las Navas, otro signo del linaje ilustre de la familia. La distribución del patrimonio habría tenido lugar en un ambiente privado, lejos de la exposición pública que tantas veces ha acompañado al artista a lo largo de su carrera.

Aunque la vida de Bertín ha estado marcada por la popularidad en la música y la televisión, su historia familiar está impregnada de un perfil muy distinto. Hijo de un hombre de negocios que construyó una sólida fortuna y descendiente de una familia aristocrática, el cantante creció bajo el peso de expectativas tradicionales. Sus allegados esperaban que desarrollara una carrera estable en el ámbito académico y en sus primeros años como adulto se le animó a estudiar Ingeniería Agrónoma.

Sin embargo, Bertín decidió tomar un camino diferente. Las discotecas y los escenarios se convirtieron en su terreno natural, y la música se impuso como su verdadera vocación. Años más tarde, consolidó su fama con éxitos en España y América Latina, diversificó su carrera con incursiones en televisión y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del panorama mediático. Esa ruptura con el modelo familiar no estuvo exenta de tensiones, y su relación con su padre atravesó etapas difíciles, aunque se mantuvo intacto el lazo familiar.