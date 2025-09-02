El consejo de administración de Nestlé ha nombrado a Philipp Navratil nuevo director general de la firma tras el despido de Laurent Freixe «con efecto inmediato» por infringir el código de conducta empresarial.

La salida de Freixe, que había tomado posesión de su cargo en agosto de 2024, se ha producido tras descubrir que ocultó una relación con una subordinada directa, algo que ha infringido el código de conducta empresarial de Nestlé.

Dicha investigación fue ordenada por el consejo de administración y supervisada por el presidente, Paul Bulcke, y el director independiente principal, Pablo Isla, con el apoyo de un asesor legal externo independiente.

Bulcke ha agradecido a Freixe sus años de servicio en Nestlé y ha añadido que se trata de una «acción necesaria» porque «los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos».

Por su parte, Navratil ha expresado que es «un privilegio» asumir la responsabilidad de liderar Nestlé: «Espero colaborar estrechamente con toda la dirección de la compañía, en sintonía con el Consejo de Administración, el presidente Paul Bulcke y el presidente electo Pablo Isla, para acelerar la ejecución e impulsar con intensidad el plan de creación de valor».

Navratil inició su carrera en Nestlé en 2001 como auditor interno, y tras ocupar diversos cargos comerciales en Centroamérica, fue nombrado country manager de la marca en Honduras en 2009. El recién nombrado director general de Nestlé asumió la dirección del negocio de café y bebidas en México en 2013, donde fortaleció la marca Nescafé.

En 2020 se incorporó a la unidad de negocio estratégica de café de Nestlé, donde fue responsable de definir la estrategia global e impulsar la innovación para las marcas de café Nescafé y Starbucks. Cuatro años más tarde, en julio de 2024, asumió su cargo en Nespresso y se incorporó al consejo ejecutivo de la compañía el 1 de enero de 2025.