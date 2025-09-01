España – Italia: horario y dónde ver el partido del EuroBasket 2025 por televisión en directo y online

La selección española de baloncesto afronta este EuroBasket 2025 con toda la ilusión y ahora les toca enfrentarse a Italia en el partido que corresponde a la jornada 4 del grupo C de este torneo que se está celebrando en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. Los pupilos de Sergio Scariolo debutaron perdiendo contra Georgia 83-69, pero le han ido dando la vuelta a la situación, ya que ganaron a Bosnia por 88-67 y al combinado chipriota (91-47). De esta manera, se han conseguido poner segundos en el cuadro, pero todavía les quedan dos duros encuentros por delante. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver lo que suceda en el duelo entre España y los transalpinos.

España se ha plantado en este EuroBasket 2025 defendiendo el título, ya que son los vigentes campeones tras conquistarlo en 2022 en Berlín. En esta edición, la selección española de baloncesto masculino cayó en el grupo C y no aparecen como los grandes favoritos, pero están dispuestos a dar la sorpresa. Ya han jugado ante Georgia, Bosnia y Herzegovina y Chipre, mientras que les queda por jugar frente a Italia y Grecia.

A qué hora juega España en el EuroBasket 2025

La organización del EuroBasket 2025 ha programado este emocionante España – Italia de baloncesto correspondiente a la jornada 4 del grupo C del torneo para este martes 2 de septiembre. El horario en el que se ha establecido el choque es el de las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa para que el encuentro de la selección española de baloncesto masculino comience puntualmente en tierras chipriotas.

Dónde ver el partido de España contra Italia del EuroBasket 2025

El medio de comunicación que adquirió los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país los diversos partidos de la selección española de baloncesto masculino en el EuroBasket 2025 ha sido RTVE. Este España – Italia de la jornada 4 del grupo C se podrá ver en directo por televisión a través de La1, por lo que todos los aficionados que siguen a La Familia de Sergio Scariolo podrán verlo gratis y en abierto mediante el ente público.

Además, todos aquellos aficionados que siguen a la selección española de baloncesto masculino también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el España – Italia de la jornada 4 del grupo C del EuroBasket 2025 a través de la aplicación RTVE Play. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que recordar que tiene su página web para acceder con un ordenador. Todos aquellos que quieran ver todos los partidos también podrán hacerlo mediante la plataforma Courtside 1891, que es propiedad de la FIBA, pero es de pago.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en el EuroBasket 2025 diariamente, donde estaremos prestando especial atención a la selección española de baloncesto masculino que dirige Sergio Scariolo. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de este España – Italia de la jornada 4 del grupo C. Una vez acabe el choque publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en Chipre.

Dónde escuchar por radio el España – Italia del EuroBasket 2025

Aquellos aficionados de la selección española de baloncesto masculino que no puedan ver en directo por televisión este España – Italia de la jornada 4 del grupo C del EuroBasket 2025, ni tampoco en streaming y en vivo online, podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, RNE, Onda Cero, Radio Marca o la Ser conectarán con el pabellón para contar todo lo que esté sucediendo en este apasionante encuentro de los de Sergio Scariolo.

Qué jugadores juegan el EuroBasket 2025 con la selección española de baloncesto

Hay que recordar que Sergio Scariolo dirá adiós a la selección española de baloncesto masculino cuando finalice este EuroBasket 2025. El italiano ha cosechado éxitos con La Familia, pero su ciclo se ha acabado y ahora iniciará una nueva aventura en el Real Madrid. En la lista de convocados que ofreció para este campeonato en el que defienden el título encontramos una convocatoria plagada de jugadores del Valencia Basket.

Josep Puerto. Valencia Basket.

Sergio de Larrea. Valencia Basket.

Jaime Pradilla. Valencia Basket.

Mario Saint-Supéry. Gonzaga Bulldogs.

Xabi López-Arostegui.Valencia Basket.

Santi Aldama. Memphis Grizzlies.

Darío Brizuela. FC Barcelona.

Willy Hernangómez. FC Barcelona.

Santi Yusta. Casademont Zaragoza.

Juancho Hernangómez. Panathinaikos.

Joel Parra. FC Barcelona.

Yankuba Sima. Valencia Basket.

Calendario de España en el Eurobasket 2025

La selección española de baloncesto masculino fue a parar al grupo C del EuroBasket 2025, cuadro que se juega en Chipre. Los de Sergio Scariolo comenzaron perdiendo ante Georgia, pero ganaron a Bosnia y a los chipriotas, por lo que ahora deben seguir trabajando para acabar entre los cuatro primeros y avanzar a los octavos de final.