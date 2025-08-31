Scariolo estalla contra la FIBA: «No pongan controles antidoping a equipos que juegan dos días seguidos»

Sergio Scariolo cargó duramente la noche de este sábado contra la FIBA por imponer controles antidoping a equipos como la selección española que juegan dos días seguidos en el Eurobasket y que terminan a última hora de la noche el primero de esos encuentros, como sucedió anoche tras vencer a Bosnia-Herzegovina por 88-67.

«Si hay algo que quiero pedir en mi último campeonato después de muchos años en el baloncesto FIBA de selecciones es que no se pongan controles antidopaje a equipos que juegan dos días seguidos y terminan de jugar a medianoche. Es extremadamente irrespetuoso; espero que aprendan de esto», denunció Scariolo para defender la salud de sus jugadores, quienes se medirán este domingo a Chipre.

En lo que respecta al primer triunfo conseguido por España en el Eurobasket tras caer estrepitosamente en su debut ante Georgia, Scariolo reconoce que arrancaron el partido «un poco nerviosos». «Jugamos durante muchos minutos un buen baloncesto. Pudimos lanzar 38 triples, que es muy importante para nosotros, y repartir 25 asistencias, un buen número. Hubo una gran contribución grupal, todo el mundo ayudó», señaló el seleccionador, que tras finalizar el torneo continental cambiará de aires para convertirse en nuevo entrenador del Real Madrid.

«Para nosotros es importante tirar un número alto de triples porque necesitamos seleccionar muy bien nuestras finalizaciones en pintura. Pero para eso tenemos que entrar en pintura y ser capaces de colapsar la defensa del rival para poder generar tiros abiertos. También destacaría haber cometido solo 12 pérdidas, en proporción con las 25 asistencias es un buen dato», agregó.

Y es que la Selección recuperó la moral perdida en la paliza que sufrió ante Georgia en el debut. Con el liderazgo de Santi Aldama (19 puntos y 5 rebotes) en la primera parte para romper el partido y la superioridad de Willy Hernangómez (16-4 y 6/7 en tiros de campo) en la segunda mitad, España aplacó a los bosnios y se centra ya en Chipre, su rival más difícil de analizar en todo el Eurobasket.