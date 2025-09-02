Los extranjeros residentes en España son detenidos y condenados por delitos sexuales en un porcentaje que triplica al de los españoles. Son datos del año 2023 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio del Interior y publicados hace 11 meses. Esta fue la última vez que el Gobierno dio a conocer públicamente los datos de los agresores sexuales atendiendo a su origen y nacionalidad.

En cuanto a las condenas por delitos sexuales, entre ellas las violaciones, los datos del INE muestran que los extranjeros inmigrantes son condenados tres veces más que los españoles. En el año 2023, 950 extranjeros de una población de 6,3 millones residentes en España, fueron sentenciados por los tribunales. Un total de 1.917 españoles entre más de 42 millones fueron condenados por los mismos hechos a pesar de que el número de población nacional es siete veces mayor que el de residentes extranjeros.

En resumen, en el año 2023, el 33% de los condenados por delitos sexuales fueron extranjeros, aunque eran poco más del 14% de la población. Si los datos se ordenan en una tasa de condenados por delitos sexuales por cada 100.000 habitantes, se confirma como al menos desde ese año los extranjeros cometían tres veces más delitos sexuales que los españoles.

En cuanto a los adultos, en 2023 hubo 2.867 personas condenadas por este tipo de delitos, de los cuales 839 se consideraron abuso y agresión sexual a menores de 16 años. Siguiendo esta misma línea, 646 fueron agresiones sexuales, de las que 30 fueron violaciones. Del total de los adultos condenados, el 97,2% fueron hombres y el 2,8%, mujeres.

Todavía más detenidos extranjeros

Basta una consulta al Informe sobre Delitos contra la Libertad Sexual de 2023 elaborado por el Ministerio del Interior y último disponible con datos sobre el origen de los agresores, para confirmar que las cifras de detenidos extranjeros respecto a los españoles aumentan aún más que en el caso de los condenados.

«El 62,7% de los responsables de los delitos sexuales de 2023 son nacionales españoles. Respecto a los de nacionalidad extranjera, una población siete veces menor, representan un 37,3%, destacan los de Marruecos, Colombia y Rumanía que presentan las cifras más altas, si bien, por zona de procedencia las que presentan un mayor volumen entre los extranjeros serían los del continente americano», explica el informe.

50% de detenidos de 30 años, extranjeros

Dentro del grupo de agresores sexuales menores de edad, también por violaciones, el Ministerio del Interior extraía estas conclusiones: «Los responsables son mayoritariamente del sexo masculino y por nacionalidades, los menores extranjeros detenidos por estos hechos representan poco menos del 20% del total. El 80% de los detenidos son españoles, y destaca sobre las nacionalidades extranjeras los marroquíes y nacionales de Colombia».

En caso de poner en el foco el rango de edad de entre 31 y 41 años, uno de los que reúne mayor número de detenidos por delitos sexuales, las cifras de extranjeros detenidos se disparan hasta el 50%. La conclusión es que los extranjeros, pese a ser el 14% de la población, concentran el mismo número de detenidos que entre los nacionalizados españoles que suponen el 87% de la población en España en el año 2023.

Este informe, publicado por el Ministerio del Interior hace menos de 12 meses ha sido el último hasta la fecha que incluye datos de los presuntos delincuentes y delincuentes condenados atendiendo a su origen de procedencia.