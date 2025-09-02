Olvídate de Peppa Pig: esta mítica película de los 90 enseña a los niños valores básicos para la vida diaria

Peppa Pig se ha convertido en un fenómeno de masas, pero antes de que las series infantiles arrasaran en Netflix y otras plataformas, hubo una película que marcó a toda una generación y que, quizás, deberías recuperar para tus hijos.

Por supuesto, hablamos de El Rey León, una obra maestra de Disney que no sólo tiene frases que puedes usar para que tus hijos aprendan valores, sino que desde el primer hasta el último minuto es una lección de vida.

Más allá de la animación, de las canciones o de un puñado de personajes carismáticos, El Rey León es la película perfecta si quieres transmitir valores universales a tus hijos aplicables en el día a día sin que se aburran.

Por qué ‘El Rey León’ es la película perfecta para que veas con tus hijos

Uno de los grandes mensajes de El Rey León es el famoso ciclo de la vida. Desde el inicio, la película enseña que todo está conectado y que cada acción tiene consecuencias. Mufasa se lo explica a Simba con claridad: incluso los reyes deben aceptar su papel dentro del equilibrio natural.

Este mensaje se convierte en una metáfora perfecta para transmitir a los niños la importancia de la responsabilidad personal y del respeto hacia los demás. Simba, al principio, huye de sus obligaciones y busca refugio en una vida cómoda y sin preocupaciones.

Sin embargo, el destino le recuerda que no se puede escapar siempre y que cada uno debe asumir su lugar en la sociedad. Es decir, es una enseñanza directa sobre la madurez, el deber y la importancia de vivir acorde a unos valores.

La película de Disney que enseña valores sin renunciar a apoyar a los amigos

Una ventaja práctica es que no te va a costar encontrar este clásico de los noventa, ya que está disponible en la plataforma de Disney. Pero más allá de lo técnico, otro punto importante es que no resta importancia a la familia y a la amistad.

Personajes como Simba, Timón y Pumba demuestran la relevancia de la lealtad y el apoyo emocional. Proceden de mundos distintos, pero los tres se convierten en una familia improvisada.

Aquí es donde entra en juego el famoso Hakuna Matata y «vive y deja vivir». Porque una de las enseñanzas es que hay que exigirse al máximo, ser fiel a tus ideas, pero no juzgar a los demás.

Es una lección sencilla: los amigos están para acompañarte en las malas y recordarte que siempre hay motivos para seguir adelante. En tiempos donde la presión afecta cada vez más pronto a los niños, este mensaje es clave.

Simba, de ‘El Rey León’, puede ser un buen referente para educar a tus hijos

Aunque hay muchos personajes carismáticos, en la película El Rey León tus hijos es probable que se identifiquen con Simba. No sólo porque es el protagonista, sino porque cuando empieza la historia es un niño.

El joven león pasa de ser un cachorro inseguro a un líder que encuentra su verdadera voz. Su regreso para enfrentarse a Scar no sólo es una batalla por el reino, sino una demostración de que superar sus miedos y confiar en uno mismo es lo básico para llegar a la meta.

Quizás haya otras series mejores para educar en valores a tus hijos, pero si quieres una película que le enseñe la importancia de la familia, el trabajo duro y la tradición, debes ponerle El Rey León.