El Hormiguero de Pablo Motos arrasó en su regreso con Bertín Osborne y Sergio Ramos, barriendo a La 1, que estrenó temporada con la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El programa de Antena 3 comenzó la temporada con un 21,1%, suponiendo el mejor arranque de su historia, según los datos ofrecidos por Atresmedia. El espacio presentado por Pablo Motos fue líder absoluto y lo más visto con más de 2,3 millones de seguidores de media y 4,8 millones de espectadores únicos. También logró el minuto de oro de la jornada.

La 1, por su parte, logró una audiencia del 18,4% con 1.487.000 espectadores, datos en todo caso por debajo de los acreditados por El Hormiguero, en un estreno de curso triunfal pese a la gran competencia de contar, en un espacio temporal casi idéntico, con una entrevista al presidente del Gobierno en la TV pública.

#Audiencias I 👏 @El_Hormiguero comienza temporada con el MEJOR ARRANQUE DE SU HISTORIA, un 21,1% 🏆 LÍDER absoluto y LO+VISTO de la TV con +2,3 M de seguidores de media y +4,8 M de espectadores únicos 👉 Supera en +13,8 y +9,8 puntos a sus rivales 🥇 Y logra el #MinutoDeOro… pic.twitter.com/bhmAwfCP4U — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) September 2, 2025

Cabe destacar que, aunque la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez se enmarcó en el espacio del Telediario, comenzó en torno a las 21:30 horas, mientras que El Hormiguero arrancó minutos después, sobre las 21:45. El programa de entretenimiento no acusó estos minutos de demora y superó notablemente en audiencia a la publicitada entrevista del jefe del Ejecutivo.

La entrevista de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez se citó con la nueva presentadora del Telediario 2 de La 1, Pepa Bueno, en un estreno de temporada en el que se buscaba, desde la cadena pública, un foco superior para el fichaje estrella de la cadena con la primera entrevista de Sánchez en un año.

El presidente del Gobierno no dudó en atacar a los jueces que investigan a su hermano, David Sánchez, y a su mujer, Begoña Gómez, asegurando que los magistrados están «haciendo política» por imputar a dos familiares cercanos. Sobre el caso concreto de su esposa, investigada por cinco delitos, Sánchez no dudó en soltar una carcajada y asegurar, ironizando, que no sabe «ni cuántas imputaciones lleva».

Pepa Bueno preguntó a Sánchez por algunos asuntos de la actualidad, como anunció TVE en el anuncio de la entrevista, pero se mostró cómplice al lamentar el deterioro de la imagen del presidente del Gobierno. «Usted ha sufrido una campaña de deshumanización extraordinaria», dijo la ex directora de El País.

Regreso triunfal de ‘El Hormiguero’

Sabedores de la importancia del estreno de la temporada, El Hormiguero, ya en su 20ª campaña en la televisión española, se lució con dos invitados de calado que decantaron la balanza de la audiencia de su lado. Bertín Osborne fue el primero que charló con Pablo Motos de diferentes temas relacionados con su carrera y también de actualidad, mientras que después, desde México, el futbolista Sergio Ramos concedió una entrevista al show conducido por Pablo Motos.

Ramos, quien actualmente milita en el equipo Rayados de Monterrey de la Liga MX, se convirtió en trending topic horas antes de la entrevista debido al lanzamiento de su canción, llamada Cibeles, sobre la que destacó la necesidad de salir de su «zona de confort» y se mostró contento con el resultado. Esta conexión, «por obra y gracia de la tecnología», permitió un pico de audiencia para El Hormiguero.