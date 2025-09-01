La sorpresa de la jornada televisiva llegó este lunes con la inesperada aparición de Sergio Ramos y Bertín Osborne en el plató de El Hormiguero, justo en el arranque de la vigésima temporada del programa de Antena 3. Desde el principio, la combinación resultaba intrigante: un futbolista de élite y un cantante y presentador veterano compartiendo protagonismo, sin que exista a simple vista una conexión directa entre ambos. La incógnita sobre el motivo de esta dupla generó un gran debate en redes y medios, alimentando la expectación por un programa que consiguió ser tendencia antes incluso de emitirse.

Por un lado, Bertín Osborne acudió en el programa en un momento particularmente comentado. Apenas unos días atrás, el cantante acaparó titulares con la exclusiva presentación de su hijo David, fruto de su relación con Gabriela Guillén. Un posado que, según explicaron los protagonistas, no persigue otro objetivo que «normalizar» la vida del pequeño y darle visibilidad, sin que haya interés económico ni romántico detrás. La noticia, además de poner a Bertín nuevamente en el centro de la atención mediática, generó un relato humano: la preocupación por preservar la intimidad del menor y, a la vez, la naturalidad con la que los padres muestran su día a día. Este contexto convierte la presencia de Bertín en el programa en algo más que una visita rutinaria: llega cargado de actualidad y polémica mediática, y con la expectativa de hablar de su presente familiar y de sus planes profesionales tras su participación en Tu cara me suena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antena 3 (@antena3com)

Nada más sentarse en el plató de El Hormiguero, Bertín Osborne quiso despejar cualquier polémica sobre la presentación de su hijo David. Con su estilo directo, declaró: «No hay movida. Tengo un niño que es un encanto y una monada. La gente decía que era una vergüenza y lo tenía escondido, ahora lo he sacado y también está mal… Me la sopla. No tengo que dar explicaciones a nadie. Está todo bien». Asimismo, minutos después, el cantante sorprendió con otro anuncio de gran calado: confirmó que se despedirá de la música con una gira especial, concebida como tributo a su público y como cierre de una etapa marcada por décadas de escenarios y canciones. Osborne puntualizó, no obstante, que no se retirará de la televisión, un medio en el que asegura sentirse en casa y al que seguirá vinculado a través de nuevos proyectos.

Sergio Ramos presenta su nuevo sencillo en ‘El Hormiguero’

Por otro lado, Sergio Ramos acaparó la atención por motivos completamente distintos. El futbolista, habitual protagonista de las grandes gestas deportivas, ha decidido apostar de nuevo por el mundo de la música, sorprendiendo a sus seguidores y al público en general. Su sencillo, Cibeles, se lanzó el mismo día de su visita al programa y cuenta su historia personal a través de imágenes de su etapa en el Real Madrid. La canción, que homenajea la emblemática fuente donde el club celebra sus títulos, mezcla la nostalgia de su paso por el club blanco con un guiño a su nueva faceta artística.

Sergio Ramos y Bertín Osborne en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Ramos dejó claro que no es un capricho pasajero: su carrera musical ya incluye colaboraciones con artistas reconocidos y demuestra un interés real por explorar la música como extensión de su expresión personal. En este contexto, su participación en El Hormiguero no solo sirvió para presentar su proyecto, sino también para mostrar un lado más íntimo y creativo del deportista que el público no había visto hasta ahora.