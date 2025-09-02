Primark colapsa con su lanzamiento más esperado: la colección de otoño para tu casa que parece de Zara Home

Septiembre ha comenzado, por lo que casi de forma natural comenzamos a pensar en el otoño. Es algo que ya se nota además en las tiendas, que presentan sus nuevas colecciones en las que ya asoman, los primeros abrigos y jerséis. Pero también lo vemos en aquellas colecciones destinadas al hogar, con Primark a la cabeza, ya que ha puesto patas arriba el mundo de la decoración con una colección de otoño tan mimada en los detalles que muchos ya la comparan con Zara Home, pero más económica.

Velas, mantas, cerámica, textiles y hasta jarrones en forma de calabaza. La colección está pensada para crear ambientes acogedores y estéticos, pero sin perder el lado práctico. Y lo más llamativo es que todo tiene precios accesibles: de los 3 a los 25 euros, dependiendo del producto. ¿Resultado? Pues un éxito absoluto que ya es además viral en redes, si bien estamos ante una colección muy variada, para la que da igual si vives en un piso pequeño o en una casa grande, dado que consigue que cualquier rincón gane encanto. Toma nota porque te dejamos a continuación una selección de los artículos más deseados que ya se agotan y todo aquello que nos parece imprescindible ¡No la puedes dejar escapar!.

Primark arrasa con su colección de otoño para decorar el hogar

La colección es amplísima y dado que Primark no tiene venta online, tenemos que ir a las tiendas a por ella, pero hay piezas que ya está siendo virales, de modo que toma nota para no dejarlas escapar antes de que se agoten. Luego te hacemos una selección de otras que destacan, pero lo cierto es que merece la pena la visita a tiendas para deleitarte con una colección sin duda, espectacular.

Manta suave con diseño de calabazas

Si hay una pieza que resume el espíritu de esta colección, es esta manta suave con calabazas bordadas. Tiene el tacto ideal para las tardes de sofá y peli, y un diseño que funciona tanto como decoración como abrigo. El tono neutro y los dibujos sutiles hacen que combine con cualquier estilo: boho, nórdico o rústico. Y por 8 euros, no hay excusa. Las unidades están volando, y con razón.

Vela aromática en tarro en forma de calabaza

Nada dice «otoño» como una vela encendida en un tarro bonito. Esta vela aromática en forma de calabaza es de las que no quieres apagar. El diseño del envase, en cerámica esmaltada y con tapa, parece sacado de una tienda mucho más cara. Su aroma suave crea ambiente, y al acabar, el tarro se puede reutilizar como decoración. Está disponible en varios colores y es uno de los productos más virales de la temporada. Tiene un precio de 8 euros.

Salero y pimentero en forma de calabazas

Pequeños, funcionales y adorables. Este juego de salero y pimentero en forma de calabazas es de esos detalles que marcan la diferencia en una mesa de otoño. Están hechos en cerámica brillante y tienen un diseño simpático pero elegante. No es sólo para Halloween: quedan bien todo el otoño y dan un toque especial incluso al desayuno más sencillo. Su precio es de 6 euros.

Cuenco de cerámica en forma de calabaza

Primark ha conseguido que un simple cuenco se convierta en objeto de deseo. Este cuenco de cerámica con forma de calabaza es perfecto para cremas, postres o simplemente para dejar caramelos en la entrada de casa. Tiene una forma redondeada muy cuidada, esmalte brillante y se nota robusto. Una pieza que podría pasar por artesanal sin problema. El precio es de 8 euros.

Calabaza de bouclé

El bouclé ha llegado también al mundo de la decoración. Y esta calabaza texturizada en tejido suave es el mejor ejemplo. Disponible en varios colores, tiene una forma elegante y tacto acolchado, ideal para colocar sobre una repisa o en una cesta decorativa. Aporta volumen, calidez y ese aire cosy que se busca en otoño. El precio es de 6 euros en tamaño pequeño y de 8 euros en tamaño mediano.

Pack de 3 cuencos con forma de calabaza

Sí, más calabazas. Pero es que este pack de tres cuencos es imposible de ignorar. Están pensados para servir frutos secos, salsas o snacks, y se pueden usar juntos o por separado. Tienen el tamaño justo para ser útiles sin ocupar demasiado y, al estar en pack, salen a precio de risa. Son un recurso perfecto para decorar la mesa en cenas otoñales sin complicaciones. El precio es de 6 euros.

Difusor de aroma en frasco de calabaza

Si prefieres ambientes perfumados pero sin llama, este difusor de aroma con forma de calabaza es para ti. Viene en frasco cerámico decorativo con varillas y está disponible en varios tonos cálidos. Huele bien, pero además se ve bien. Es de esos productos que decoran a la vez que hacen su función, y por eso se está agotando en muchas tiendas. El precio es de 6 euros.

Tetera en forma de casita de seta

Esta tetera con forma de casita de seta parece sacada de un cuento. Tiene detalles pintados a mano, asa y tapa funcional y está hecha en cerámica resistente. Sirve para infusiones, pero también como elemento decorativo de cocina. Es de los productos que más comentarios está generando en redes por su originalidad. El precio es de 9 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Primark (@primark)

Otros artículos que también están arrasando

Junto a los mencionados, estos otros productos también destacan entre lo nuevo de Primark para tu casa este otoño:

Mantequillera en forma de calabaza – 7,00 €

Fuente de servir con tres secciones – 12,00 €

Manta acolchada con calabazas – 26,00 €

Cojín mediano a cuadros en forma de calabaza – 9,00 €

Media corona con follaje de cosecha – 9,00 €

Taza en forma de calabaza – 4,50 €

Popurrí perfumado otoñal – 8,00 €

Jarra de cerámica con diseño de calabazas – 12,00 €

Calabaza LED de vidrio con efecto agrietado – 7,00 €

Servilleteros de anilla en forma de calabaza – 5,00 €

Lamparita LED cerámica en forma de calabaza – 9,00 €

Guirnalda de follaje artificial – 18,00 €

Plato en forma de calabaza – 6,00 €

Set de funda nórdica doble con ramilletes – 25,00 €

Vela aromática de tres mechas – 7,00 €

Jarrón texturizado con calabazas – 9,00 €

Taza de cristal con estampado otoñal – 6,00 €

Cesta de alambre en forma de calabaza – 7,00 €

Salero y pimentero en forma de ardillas – 6,00 €

Caja estampada para almacenaje – 3,00 €

Con esta colección, Primark no sólo ha dado en el clavo, ha redefinido su forma de conectar con quienes buscan una casa cálida y bonita sin gastar demasiado. La estética recuerda mucho a Zara Home, sí, pero el precio la vuelve irresistible. Si quieres hacerte con alguna de estas piezas, más vale que no tardes: muchas piezas ya están agotadas y viendo cómo son, entendemos el porqué.