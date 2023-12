Si tu sueño es vender Lotería de Navidad esto es lo que necesitas para montar tu propia administración

Una administración de lotería es un establecimiento autorizado por el gobierno para vender billetes de lotería y otros productos de juego. Son los únicos puntos de venta autorizados para vender billetes de lotería oficiales y asumen la responsabilidad de validar y abonar los premios a los clientes.

Según la información proporcionada por Apuestas y Loterías, el coste para establecer una administración de lotería varía aproximadamente entre los 200.000 y 400.000 euros. Por ende, es recomendable contar con un capital considerable si tienes la intención de llevar a cabo una inversión de este tipo.

El margen bruto de explotación para este tipo de negocios generalmente ronda el 30% anual. Después de deducir los gastos, que incluyen principalmente costes de personal, alquileres y gastos generales relacionados con suministros, seguros, entre otros, se obtienen los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA).

Cabe señalar que para ser propietario de una administración de lotería en España, se requiere ser ciudadano español o de un país miembro de la Unión Europea con capacidad jurídica y de obrar. En caso de ser funcionario, es necesario obtener una certificación de la Administración Pública en la que se desempeña el trabajo, que indique la no sujeción a incompatibilidades, no provenientes específicamente de SELAE (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado).

Cómo montar una administración de lotería

Para entrar en el sector de la lotería, es necesario obtener una licencia. Esta licencia se puede obtener adquiriendo una administración de lotería ya existente a través de un traspaso, o bien participando en el sistema de concursos temporales convocados por el Estado para este fin.

Las concesiones de Administraciones de Lotería tienen carácter indefinido si el titular que la transmite mantiene un contrato mercantil con ONLAE (Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado).

Licencia

Para obtener una concesión de apertura de una administración de lotería, el interesado debe estar atento al Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se publican dichas convocatorias. Una vez convocado el concurso, es necesario presentar la solicitud para obtener la licencia. Existen tres tipos de licencias:

Licencias Integrales : se otorgan a locales independientes donde se vende exclusivamente la Lotería Nacional. Sin embargo, también están obligados a comercializar otros juegos cuando así lo determine el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.

: se otorgan a locales independientes donde se vende exclusivamente la Lotería Nacional. Sin embargo, también están obligados a comercializar otros juegos cuando así lo determine el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. Licencias Mixtas : estas licencias permiten la venta de lotería junto con otros productos autorizados y detallados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. Los productos adicionales no pueden estar relacionados con juegos de azar y suelen ser artículos de papelería u otros similares.

: estas licencias permiten la venta de lotería junto con otros productos autorizados y detallados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. Los productos adicionales no pueden estar relacionados con juegos de azar y suelen ser artículos de papelería u otros similares. Licencias Especiales: se conceden a negocios instalados dentro de recintos públicos o privados que obtienen esta calificación especial.

Requisitos

Para obtener una concesión de una administración de lotería, se requieren ciertos requisitos.

La persona interesada debe ser de nacionalidad española, no puede ser empleado público, no debe estar implicado en procesos legales por delitos de falsedad, no puede encontrarse en situación de quiebra o concurso de acreedores, ni haber vendido o traspasado previamente una administración de lotería. Además, no puede poseer licencia de estanco o gasolinera.

Asimismo, el local donde se establecerá la administración de lotería debe contar con medidas de seguridad, incluyendo blindaje y cajas de seguridad homologadas.

Lotería de Navidad

En el contrato de Servicios de gestión de punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, se establece que durante el Sorteo de Navidad, los propietarios de las administraciones de lotería reciben el 4% de cada décimo vendido. Esto significa que de los 20 euros que cuesta un décimo, el propietario recibe 0,80 céntimos como comisión. Sin embargo, no reciben ningún extra por vender un boleto premiado.