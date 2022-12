¡Por los pelos! El dinero que te llevas si tienes el número anterior o posterior al del Gordo de la Lotería de Navidad

Si estás leyendo esta noticia quiere decir que este año has vuelto a ser afortunado en el amor. Si el Gordo de la Lotería de Navidad de este año no se encuentra entre tus décimos, tendrás que agudizar tu intuición para el próximo año. Pero, si tu error ha sido solo cuestión de números y has comprado el anterior o el posterior al 05490, no está todo perdido.

Como ya sabemos, el Sorteo de la Lotería de Navidad es uno de los que más premios reparte y en el caso del primer premio, no es solo que puedes ser ganador si te coinciden todas las cifras con el número que salga premiado, sino que también se llevan un premio todas aquellos números que tengan dos, tres o cuatro cifras iguales a las del Gordo.

De este modo, tras anunciarse que El Gordo es el 05.490, si tienes exactamente ese número, te llevarás 400.000 euros por décimo, pero también serán ganadores los que tengan un décimo que acabe en 5.490 en 490, en 90 y en 0 este último recibirías lo jugado por décimo, es decir, 20 euros.

En los casos de tener las terminaciones de El Gordo podrás optar a ganar 120 euros (100 del décimo + 20 euros de reintegro), que para mucha gente será un premio bastante pequeño si lo comparamos con el Gordo, pero que es mayor que ganar la pedrea, donde el valor de lo que se gana se corresponde a 5 euros por euro jugado, de modo que si llevamos un décimo con un número que sale en la pedrea podremos ganar 100 euros (por 20 euros gastados).

Por otro lado, todos aquellos décimos que tengan un número que sea anterior o posterior al del Gordo de Navidad, concretamente el 86.147 y el 86.149 también resultarán premiados. En estos casos seremos recompensados con un premio de 2.000 euros al décimo. ¿Y en el caso del segundo y el tercer premio? Las aproximaciones a estos dos premios tienen un valor de 1.250 y 960 euros, respectivamente.