La AEMET hace oficial el giro radical en el tiempo y confirma: bajada de temperaturas y lluvias nunca vistas llegan a estas zonas de España

Hace oficial la AEMET el giro radical en el tiempo y confirma lo que todos esperábamos, llega una importante bajada de las temperaturas y lluvias que hasta ahora no hemos visto. Pero cuidado, no será algo generalizado, sólo en estas zonas de España tendremos este cambio presente. Algo que quizás nos acabe sorprendiendo y sea algo muy especial. En estos días de ola de calor, lo que tenemos por delante es algo que quizás hasta ahora no esperaríamos.

Tenemos que estar preparados para afrontar un destacado cambio que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, a toda velocidad y con la mirada puesta a un verano que ya apunta maneras. Lo que llega en estas fechas es algo que nos costará creer. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden llegar a ser especialmente complicados y que hasta el momento no esperaríamos. Es hora de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo el que marcará estos días que tenemos por delante. El mes de julio llega con novedades que nadie esperaría.

El giro radical en el tiempo es oficial

Hemos vivido un mes de junio de récords, con unas temperaturas que han estado muy por encima de lo que sería habitual. Tenemos la mirada puesta en una situación del todo inesperada que puede acabar de marcar un verano de esos que impresionan o no parece lo que son.

Después de un junio que se cierra con una gran ola de calor, la llegada de un nuevo mes puede acabar siendo algo muy diferente. Miramos al cielo y esperamos ese cambio que, sin duda alguna, tendremos que ver llegar en estos días de verano en los que todo puede ser posible.

Será mejor que empecemos a ver un cambio radical que, sin duda alguna, tocará ver materializarse de una manera muy diferente. Es hora de apostar claramente por un giro radical que hasta el momento no veríamos llegar tan fácilmente. Miramos al cielo y lo hacemos consiguiendo algunos elementos que serán esenciales y que pueden acabar generando más de una sorpresa.

Los expertos de la AEMET no dudan en poner sobre la mesa un destacado cambio que puede acabar de darnos esa novedad destacada que puede ser clave para organizar nuestras vacaciones.

Estas zonas de España sufrirán una bajada de las temperaturas y lluvias nunca vistas

Para un verano en el que las altas temperaturas son una novedad, estar pendientes de un cielo que parece que nos da algunas señales de cambios es algo que debemos poner en práctica. Sin duda alguna, tocará ver qué es lo que pasa con unas temperaturas y un tiempo que apunta maneras.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Tormentas en montañas de la mitad norte y zonas aledañas, siendo posibles en puntos de meseta Norte y Sierra Nevada. Temperaturas máximas significativamente elevadas en amplias zonas de la meseta norte, mitad sur de Galicia, Cantabrico oriental, nordeste peninsular y mitad sur peninsular, donde se esperan máximas de 34-36 grados e incluso superiores. Se podrá superar los 40 grados en el valle del Guadalquivir, valle del Tajo, Extremadura y depresiones del noreste. Se espera mínimas por encima de 20 grados en puntos de la meseta Norte, interior del cantabrico oriental, suroeste de Galicia, depresiones del noreste, litorales mediterráneos y en la mitad sur peninsular salvo en las sierras del sureste. Rachas muy fuertes por alisio intenso en medianias y zonas expuestas de las islas de mayor relieve».

Las alertas estarán activadas con esta previsión del tiempo: «Durante el martes se espera una situación semejante a la del día anterior, con cielos cubiertos por nubosidad baja en el Cantábrico y Galicia, y cielos despejados en el resto, que darán lugar a abundante nubosidad de evolución diurna y probables chubascos y tormentas en el interior peninsular. No se descartan chubascos fuertes en la Ibérica, la cordillera cantábrica, meseta Norte, el sistema Central y Pirineos, asi como en zonas aledañas. En Canarias, cielos despejados en el sur e intervalos nubosos en el norte. Calima en el oeste de Canarias y en retroceso en la península, persistiendo en el oeste de la misma. Temperaturas máximas en descenso acusado en litorales cantábricos y gallegos, sin muchos cambios en el resto. Aún así, los valores se mantienen significativamente altos superando los 34-36 grados en el nordeste peninsular, meseta norte y la mitad sur peninsular excepto litorales mediterráneos y sierras del sureste y es probable que puedan superar los 40 grados en el valle del Guadalquivir, valle del Tajo, Extremadura y depresiones del noreste. Temperaturas mínimas en ascenso ligero en la meseta Norte y valle del Ebro, y descensos ligeros o pocos cambios en el resto. No se espera que las mínimas desciendan de 20 grados en el Ebro, litorales mediterráneos, en la mitad sur salvo en las sierras del sureste, y localmente en la meseta norte».