Éste es el número que más le gusta a Anthony Blake para la Lotería de Navidad

El célebre mentalista José Luis González Panizo (Oviedo, 1969), conocido artísticamente como Anthony Blake, revolucionó al mundo cuando adivinó por sorpresa el número del Gordo de la Lotería de Navidad en el año 2002. En aquel momento, el artista escribió su predicción en un papel seis días antes y lo guardó en una urna. El número ganador resultó ser el 8.103 que coincidió exactamente con el pronóstico de Blake.

Ahora, 22 años más tarde, OKDIARIO le entrevista para conocer que secretos guarda uno de los ilusionistas más grandes que ha conocido España. El número ocho, dice, es su favorito para las combinaciones del sorteo navideño y asegura que el cero es la cifra que nunca escogería para comenzar o finalizar un cupón.

P.- ¿Le gusta que le llamen mentalista o mago?

R.- Cualquiera de las dos es buena, pero mi especialidad dentro de la magia es el mentalismo. De la misma manera que el mago con la fuerza de la magia y con esa varita mágica, que es el recuerdo del báculo que tenían, que tienen los obispos, que tenían los reyes, etcétera, es capaz de hacer magia, aunque no sea una magia real, el mentalista es un mago que aparenta tener capacidades y poderes paranormales.

P.- Sé que los magos o mentalistas no suelen desvelar sus trucos, pero claro, todo el mundo se pregunta cómo hace lo que hace o cómo, por ejemplo, pudo averiguar ese número de la lotería en el año 2002.

R.- Gracias a esta historia en estos momentos tengo una charla que doy en empresas sobre creatividad y liderazgo, creatividad y liderazgo. Muchas veces la creatividad se confunde con el «tengo que ser 100% original, Tengo que descubrir algo nuevo». La creatividad puede estar basada en determinadas estructuras que tu desarrollas y mejoras, y llegas al final con un proyecto completamente diferente. La historia de la lotería fue un acto de provocación al 100%. No hubo otra, no tuvo otro sentido, no tuvo ninguna otra intención. Es decir, ¿qué es lo que nos reúne a todos los españoles en una fecha determinada del año? El 98% de la población española juega a la Lotería de Navidad. El 98% de la población española iba a estar pendiente de un loco que había dicho que había llegado a la conclusión de que el número que había escrito en un libro y que estaba encerrado en una urna en La Vaguada custodiado por Prosegur y con cámaras 24 horas al día hasta el día del sorteo. El día del sorteo a las 07:00 se cogió aquella urna, se metió dentro de uno de los furgones de de Prosegur y aquel furgón llegó al estudio de Antena 3. Se colocó en el centro del estudio a las 08:30 y a las nueve en punto de la mañana comenzaba el sorteo. A las diez y diez salió, se abrió y allí dentro estaba lo que parecía que había sido una predicción. Realmente lo que había sido era la historia de cinco años de trabajo, de muchísima investigación, de tener muchísimas soluciones para todo. De que en ningún momento pueda llegar a fallar. Por si a alguien le interesa, y es el único secreto que puedo contar: había siete soluciones diferentes para el mismo problema. ¿Cómo se consiguen siete soluciones diferentes? Estudiando y preparando. Esa es la base.

P.- Entonces tiene todo una razón lógica, es decir, no es algo paranormal o algo que tenga que ver con la fuerza mental…

R.- Un amigo que decía ¿para qué hice paraguas? Que de alguna manera algo pueda existir. Porque a lo largo de la historia, cuando el resultado de un experimento se repite como bueno. Si el resultado se sigue consiguiendo quiere decir que ese experimento es bueno y es útil y es hábil. Con el tema de la parapsicología no ocurre. Y ahí yo siempre dije que me había equivocado. Yo tenía que haber montado una secta.

P.- Entonces ¿sería capaz, con ese método que utilizó en 2002, de predecir el número actual de la Lotería de Navidad?

R.- ¿Tú conoces muchos guernicas?

P.- Claro, eso solo se puede hacer una vez, ¿no?

R.- Te cuento la misma noticia dentro de unos años. Había un mago en España que todos los años adivinaba el gordo de la Lotería de Navidad y murió arruinado. Primera parte. Segunda parte: En el año 2002, el mentalista Anthony Blake adivinó el gordo de la Lotería de Navidad con una repercusión que toda Europa se levantó. Los periódicos internacionales con corresponsalía en España me llamaban y me decían «qué estás montando, que esto es de locos». Y digo: la historia se ha montado sola y se montó sola. Vamos a ver, cuando todo lo de la lotería acabó y saltó lo del enano, yo evidentemente me reí. Le di caña al enano, alimenté el enano porque me parecía lo más absurdo del mundo.

P.- Cómo mentalista ¿qué números le gustan más? Es decir, la gente suele elegir, suele tender, según dicen, hacía el tres y hacia el siete. Por pura superstición.

R.- Mi número favorito de siempre ha sido el ocho. El año pasado salió el ocho y no tenía ninguno. Lo único que sí os puedo decir con toda la seguridad del mundo es que la Lotería de Navidad reparte más premios menos cuantiosos, evidentemente, pero reparte más premios y es más fácil que te toque que cualquier otra lotería que podamos tener en estos momentos, como puedan ser bonoloto. Y no quiero quitarle con esto ninguna importancia a las otras loterías. Pero tú piensa que si jugamos sobre 150.000 números, tenemos la posibilidad de uno entre 150.000 con los números que aparecen en una primitiva. Con todos los números que tienes que calcular hay millones de posibilidades. Es decir, la posibilidad de ganar es la menor. Yo prefiero jugar a la Lotería de Navidad, entre otras cosas porque sigue siendo un acto familiar, un acto de amistad, un acto de reencuentro con mucha gente, con muchos amigos, para una fecha tan señalada como es la Navidad.

P.- ¿Qué números no le gustan? ¿Qué número no compraría nunca?

R.- Los números terminados en cero.

P.- ¿Y que comiencen en cero?

R.- Me da igual que estén al principio o al final.

P.- ¿Sería usted capaz de controlar el azar?

R.- A mí siempre me ha encantado ir al casino, sobre todo por ver a los crupier, manejar cartas, tirar dados, mover la ruleta… Me divierte mucho ver el manejo de las cartas, el recogido de las fichas. Entonces si tu vas a una ruleta y tienes la precaución de preguntar cada cuanto la revisan, normalmente las ruletas de los casinos de primera suelen revisarse una vez a la semana, es decir, el eje tiene tendencia a moverse por el propio movimiento, con lo cual tienen que andar siempre con correcciones. Si no es una vez a la semana, es una vez cada 15 días o una vez al mes. Pero si preguntas y te dicen que ya lleva unos meses todavía que no la revisan pues después te fijas en como va tirando el crupier. Y te das cuenta de que tiene una cadencia porque el siempre mueve la mano de la misma manera, tira aproximadamente con la misma fuerza y acaba cayendo siempre en el mismo sector. Con lo cual, ¿qué era lo que yo jugaba? No jugaba un número, jugaba a un número y a los vecinos, que son dos a la derecha y dos a la izquierda, con lo cual juegas a un pequeño sector. ¿Gane dinero? Sí. fue la única vez en mi vida que gané dinero en un casino.

P.- Se fijó y redujo riesgos…

R.- Ni más ni menos. Pero eso es pura observación. Y controlar y darte cuenta de que, efectivamente, el croupier tiene ese movimiento siempre, que es como un tic.

P.- No me gustaría jugar con usted al póquer…

R.- No he ganado nunca al póquer ¿soy muy observador? Sí, pero soy muy observador y muy bien dirigido al estilo de espectáculo que yo tengo. Es decir, la calle para mí es un sitio de observación. No soy mirón, soy observador. Yo llego a un sitio y hago así y sin querer veo todo porque tengo desarrollada esa habilidad nada más. Porque son muchos años en los que gracias a eso he podido desarrollar un personaje de mentalista cada vez más misterioso, cada vez más serio, cada vez más profundo a la hora de contar cosas.