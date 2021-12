El Sorteo de Lotería de Navidad 2021 ya está aquí pero si eres de los rezagados que todavía no tiene su décimo de Navidad, aquí tenemos la solución. Te contamos cómo comprar un décimo de Lotería de Navidad 2021 online y si puedes elegir el número que quieras.

Eso sí, si no has comprado Lotería de Navidad online antes, debes tener en cuenta algunos consejos para no correr ningún riesgo ni que te estafen durante el proceso de compra. Estos son los consejos que tienes que seguir para comprar Lotería de Navidad 2021 online sin correr ningún riesgo y sin tener que moverte del sofá de tu casa.

Así puedes comprar Lotería de Navidad 2021 online

La Bruja de Oro

La Bruja de Oro es una de las administraciones más famosas de España porque a lo largo de su historia ha repartido miles de premios en la Lotería de Navidad. Esta administración, situada en Cataluña, es consciente de que no todo el mundo puede desplazarse para frotar su décimo en la bruja y probar suerte y por eso hace ya años que habilitó la venta de Lotería de Navidad online.

Eso sí, es probable que ya no queden muchos números entre los que elegir y que tengas que seleccionar alguno de los pocos décimos que quedan porque se empiezan a agotar.

Una vez que hayas añadido los décimos seleccionados al carrito de compra, solo tienes que pulsar en ‘finalizar compra’. Tendrás que rellenar tus datos personales y listo, realizar el pago con tu tarjeta de crédito o débito o por transferencia bancaria y listo. Ya tendrás tu décimo de Lotería de Navidad 2021 de la Bruja de Oro.

Otras administraciones para comprar Lotería de Navidad online

Del mismo modo que Doña Manolita o La Bruja de Oro, las principales administraciones de lotería de España ya venden sus décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad a través de Internet. Además, algunas como Sort Aventura dan la posibilidad de buscar el número soñado.

Décimos en custodia

Algunas administraciones permiten dejar los décimos en custodia. Una opción 100% recomendable para ahorrarte los gastos de envío y el riesgo de que los pierdas o te los roben.

En este caso, no recibirás los décimos en tu domicilio, sino un certificado de depósito y custodia que te acredita como propietario de los mismos. Los décimos se quedan en custodia en la caja fuerte de la administración.

Los datos más importantes a tener en cuenta



Cada décimo de la Lotería de Navidad tiene un precio de 20 euros. La venta estará abierta hasta el 21 de diciembre a las 22:30 horas en administraciones tanto físicas como online.

En el Sorteo Extraordinario de Navidad 2021 hay 100.000 números, del 00000 al 99999, y cada número consta de 172 series, cada una de ellas divididas en décimos. Por lo tanto, existen 172.000 décimos.

El primer premio, conocido como Gordo de Navidad, tiene un premio de 400.000 euros al décimo antes de impuestos.