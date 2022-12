El ángel de la Navidad: el precioso gesto de una persona anónima con sus vecinos

La época navideña siempre genera historias humanas y solidarias que sorprenden y emocionan, especialmente a quienes las viven en primera persona y pueden disfrutarlas. Hoy te contamos la historia del ángel de la Navidad, una persona anónima que ha tenido un precioso gesto con sus vecinos, uno de esos que no se olvidan, y menos aún siendo Navidad.

El ángel de la Navidad en un pueblo de Orense

Los habitantes de la pequeña localidad de A Vila, en la provincia de Orense, se llevaron una gran sorpresa al abrir los buzones de sus viviendas, ya que en cada uno de ellos había un sobre con un décimo para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre. Todos en el pueblo, de únicamente 13 habitantes, especulan sobre quién habrá podido dejar los décimos, ya que se trata de un regalo anónimo.

El bautizado como ángel de la Navidad dejó un décimo a cada vecino, el mismo número a todos ellos, el 2.854, todo un detalle que se puede convertir en un regalo aún más increíble si los niños de San Ildefonso cantan su número con algún premio importante. Los vecinos sonríen, también por la alegría de encontrar algo bueno en el buzón, ya que «a los buzones sólo suelen llegar facturas».

Estos vecinos se sienten afortunados y felices con el regalo recibido, teniendo además la intriga de saber quién habrá sido el ángel de la Navidad que ha querido hacerles ese regalo tan bonito a todos los vecinos de la villa. Lo que sí parece claro es que no se trata de un regalo de ninguno de los residentes en el pueblo, y lo único que se sabe es que los 13 décimos se compraron en una administración de Teruel.

El año pasado sucedió lo mismo en otro pueblo

No es habitual encontrarse con una situación así, pero lo cierto es que no es la primera vez que sucede un regalo tan bonito como este, ya que el pasado 2021 también se repartieron décimos de forma anónima en Fuente Obejuna, localidad de la provincia de Córdoba. Allí, varios vecinos y asociaciones se encontraron con la agradable sorpresa de tener décimos de regalo anónimo, y aún a día de hoy no se sabe quién fue la persona que los regaló para sorprender a sus vecinos. El Gordo no les tocó, pero la ilusión que vivieron gracias a este regalo anónimo fue toda una experiencia para recordar para siempre.