Un médico de familia de Alcázar de San Juan, condenado por abusos sexuales a 4 mujeres, continúa trabajando en el mismo centro médico donde se cometieron los hechos. El abusador, que se reconoció culpable, fue condenado por el Juzgado de lo Penal Número 2 de Ciudad Real a cumplir con una orden de alejamiento de cuatro años y medio de duración, que le impide acercarse a menos de 200 metros de cada una de las víctimas, de sus domicilios, centros de estudios o de trabajo, o cualquier otro lugar en el que se encuentren. También se condenó al médico a indemnizar a cada una de las víctimas con 5.000 euros por daños morales, y a una multa de la que fue declarado responsable civil subsidiario el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

Este es el segundo caso que aflora en menos de un mes de abusos sexuales cometidos por profesionales de la Sanidad pública del Gobierno autonómico que preside el socialista Emiliano García-Page y en los que la actuación del Ejecutivo está en entredicho por no haber respaldado a las víctimas frente a sus abusadores.

Estos hechos de Alcázar de San Juan fueron cometidos por el médico entre los años 2015 y 2017 en servicios de urgencias. Las afectadas, que a priori no denunciaron inmediatamente lo ocurrido por temor a que no las creyesen, se conocieron años después a través de una publicación en redes sociales, por parte de un familiar de otro paciente, que hacía mención a los tocamientos de ese facultativo.

Investigación y sentencia

Las afectadas se conocieron por casualidad y saltaron las alarmas al ver que podían no ser las únicas que sufrieron la mala praxis del médico. Fue en ese momento cuando, con la ayuda de su abogada Marta de Miguel, pusieron la denuncia ante la Policía Nacional. Tras varios meses en los que se han llevado a cabo las acciones de investigación oportunas por parte del Juzgado de Alcázar de San Juan, sentenció posteriormente el Juzgado de lo Penal número 2 de Ciudad Real.

Este periódico ha obtenido una entrevista en exclusiva con una de las mujeres que sufrieron los abusos sexuales. «En el momento de los hechos piensas que nadie te va a creer porque él es un médico y tú no eres nadie», apunta la víctima en la entrevista. Además de sufrir diariamente con el recuerdo de aquel día, la agredida ha tenido que tolerar que el abusador se salte la orden de alejamiento hasta en dos ocasiones. Alarmada por el comportamiento del médico, «puse otra denuncia por quebrantamiento de orden de alejamiento y tengo el juicio en septiembre, es decir, nueve meses después de los hechos», argumenta.

Al menos 8 víctimas

A pesar de que la denuncia por abusos fue interpuesta por cuatro mujeres, hay más víctimas. Una quinta que declaró ante el juez, pero no denunció, y tres más que se acercaron a la entrevistada a comentarle lo sucedido. «Claro que tengo miedo porque veo que mi abusador está haciendo lo que quiere con la orden de alejamiento y además sigue trabajando», remarca.

Durante la entrevista, a la pregunta de si ha recibido algún tipo de ayuda por la Junta de Castilla La-Mancha, la Consejería de Sanidad o Igualdad, la víctima responde rotundamente que no. «Ni siquiera he recibido una llamada preocupándose por nosotras y ya han pasado varios años, me siento totalmente desprotegida».

Por si eso no fuera suficiente, la mujer tiene que lidiar con el pensamiento de que si algún día tiene que acudir urgentemente a ese centro de salud podrá encontrarse con su abusador. «¿Qué debo hacer yo? ¿Acudir o no acudir? ¿Tengo que llamar para que vengan los médicos a mi domicilio? En fin…», concluye en tono de hartazgo e indignación.