Así defendía el tío de Begoña su discoteca ilegal: «No estoy de acuerdo con que exista peligro de incendio»

Rubén Gómez Serrano, hermano de Sabiniano Gómez y tío de Begoña Gómez, ejerció como encargado de la discoteca La Cama de Parla, un singular establecimiento que fue clausurado por el Ayuntamiento en junio de 1988, apenas 24 horas después de su inauguración. «No estoy de acuerdo con que aquí exista peligro de incendio, porque los materiales del local son sobre todo mármol, no hay paredes recubiertas de moqueta», dijo el tío político de Pedro Sánchez.

El local, que sustituía las mesas convencionales por «enormes mesas muy bajas, cubiertas con gruesos colchones» y donde los camareros servían «vestidos con pijamas», formó parte de un entramado de negocios nocturnos de la familia Gómez Serrano que se ha extendido durante más de tres décadas.

El establecimiento quería funcionar como discoteca los fines de semana bajo el nombre de La Cama de Parla y como salón de celebraciones –bodas, bautizos y comuniones– el resto de la semana bajo la denominación de Salones Oporto. Tenía capacidad para casi 4.500 personas distribuidas en tres plantas y una terraza con fuente, en pleno centro de Parla. Hoy está abandonado y las varias intentonas de empresarios chinos de recuperar el inmueble han sido fallidas.

La orden de cierre se produjo el sábado 20 de junio de 1988, según publicó El País en su edición del 26 de junio de ese mismo año. El motivo principal: el local abrió como discoteca «sin licencia de apertura» y no cumplió los informes municipales que exigían «reformas de salidas de urgencia, medidas de detección contra incendios, medidas de alarma y extinción».

Alberto Rodríguez, alcalde en funciones de Parla, declaró que «la discoteca se cerró porque no hizo el menor caso de los informes municipales». Las autoridades permitieron la apertura del viernes 19 de junio «para no defraudar las expectativas y evitar posibles desórdenes públicos», dado que se habían repartido 12.000 invitaciones en Parla y municipios cercanos como Alcorcón, Leganés, Getafe y Móstoles.

El alcalde Pedro Bermejo, del PSOE, añadió una capa de controversia al declarar que le pareció «indecente y de mal gusto llamar así a una discoteca», y remarcó que «eso se podía comprender en Madrid, pero no en un lugar como Parla, con sus limitaciones culturales». Fuentes municipales reconocieron posteriormente que eran «declaraciones desafortunadas».

Defensa del encargado

Rubén Gómez, identificado en el reportaje periodístico como «encargado del local», defendió el establecimiento ante los periodistas intentando desdramatizar el asunto. «Éstas son las famosas camas que han armado el revuelo», comentaba con humor.

El tío de Begoña Gómez dijo: «Yo entiendo la actitud del Ayuntamiento y el miedo a que pase algo y que luego las responsabilidades sean para ellos». Sin embargo, enfatizó rotundamente: «Pero no estoy de acuerdo con que aquí exista peligro de incendio, porque los materiales del local son sobre todo mármol, no hay paredes recubiertas de moqueta».

En 1988, los ayuntamientos españoles ejercían un control férreo sobre los locales de ocio nocturno, marcados por el traumático recuerdo del incendio de la discoteca Alcalá 20 en Madrid, donde murieron 81 personas en 1983. «El fantasma del incendio de Alcalá 20 sigue pesando mucho», reconocía el edil Alberto Rodríguez en aquella época.

Gómez manifestó su intención de «reunir pronto todos los requisitos municipales para abrir definitivamente lo antes posible». Y dejó claro que la propiedad no pensaba cambiar el concepto aterciopelado del negocio: «El nombre seguirá ahí, y los mullidos colchones desplazarán cada viernes a las duras mesas de banquete», decía al periodista.

La noche de la inauguración acudieron miles de jóvenes atraídos por la novedad del mobiliario. Una clienta declaró: «Había tanta gente que era un poco agobiante. Yo me marché sin terminarme la copa». Para los jóvenes de Parla, donde sólo había dos discotecas, la apertura de un tercer local generó gran expectación en una juventud «aburrida y en gran parte en paro».

Entramado familiar nocturno

Este episodio se enmarca en un historial de más de tres décadas de negocios de ocio nocturno de los hermanos Gómez Serrano. Documentación judicial ha revelado que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, y sus hermanos Conrado, Francisco Enrique y Rubén han gestionado una decena de establecimientos. Entre otros: la Sauna Adán, la Sauna Princesa, la Sauna Azul, la Sauna Castellana 180 y el Hostal Kilómetro Ochenta.

Rubén es el décimo de los once hermanos Gómez Serrano: Sabiniano, María Micaela, Gloria, Clara, Francisco Enrique, Venerada, Conrado, Isaías, Virtudes, Rubén y Josué. Esta información ha sido documentada gracias a la subasta de la casa de los abuelos paternos de Begoña Gómez en un pueblo rural.

Décadas después, el episodio de La Cama emerge como una pieza más del mosaico de negocios nocturnos de los Gómez Serrano: once hermanos que han tejido una red empresarial donde las licencias administrativas eran escollos sin importancia y que generaba beneficios considerables gracias a la prostitución y al ocio nocturno más desaforado.

Cronología

