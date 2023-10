Última hora de la guerra entre Israel y Hamás en directo | Noticias en vivo de la Franja de Gaza

El conflicto que se desencadenó hace ya una semana en Israel por los ataques a civiles del grupo terrorista palestino Hamás continúa y deja ya a su paso miles de muertos y heridos. Israel lanzó este viernes un comunicado en el que pedía a todos los ciudadanos del norte de la Franja de Gaza que abandonaran la zona «por su propia seguridad». El ultimátum finalizaba esta mañana pero el Ejército israelí ha anunciado a la población del norte de Gaza la apertura de dos corredores de salida hacia el sur del enclave que permanecerán en vigor entre las 09:00 y las 17:00 (hora peninsular en España).

Última hora del conflicto entre Israel y Hamás en directo

Sigue en directo las noticias de última hora de los ataques entre Israel y Hamás, cómo está la situación en la Franja de Gaza, el número de víctimas mortales y heridos.

Asesinado el jefe de operaciones aéreas de Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel han anunciado la muerte esta pasada noche en un ataque en la Franja de Gaza del jefe de las operaciones aéreas de movimiento islamista palestino Hamás, Murad Abu Murad, considerado también como uno de los organizadores del ataque del pasado sábado contra Israel.

Israel intercepta tres objetos no identificados

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de que han interceptado tres objetos no identificados en el norte del país, dos en la ciudad de Haifa y uno cerca de Shafaram. «Tras los informes de los ecos de las explosiones sobre Haifa, los cazas de defensa aérea interceptaron dos objetivos no identificados sobre la ciudad de Haifa, no se activó ninguna alerta según la política», han explicado en una publicación en la red social X.

Israel anuncia a dos corredores de salida

El Ejército israelí ha anunciado este sábado a la población del norte y del centro-norte de Gaza la apertura de dos corredores de salida hacia el sur del enclave que permanecerán en vigor de 10:00 a 16:00 (entre las 09:00 y las 17:00, hora peninsular en España). El jefe de división de medios árabes de las Fuerzas de Defensa de Israel, el coronel Avichay Adraee, ha publicado en su cuenta de X, que los residentes podrán recorrer la céntrica carretera de Saladino y el trayecto que enlaza las avenidas costeras de Daldul y Al Sana «sin ningún peligro» hacia Jan Yunis, la principal población del sur del enclave.

Ataques de Hamás

Este viernes Hamás lanzó más de medio centenar de cohetes contra el Aeropuerto internacional de Ben Gurión, que está situado cerca de Tel Aviv. El grupo terrorista aseguró haber lanzado este ataque en respuesta al «desplazamiento de civiles palestinos».

Cuántos rehenes tiene Hamás

El Ejército de Israel asegura que hay, al menos, 120 personas secuestradas por el grupo terrorista palestino Hamás e indican que están haciendo todo lo posible para rescatarles aunque no hay una lista oficial de rehenes.

Podemos da la espalda a Maya Villalobo

Podemos e Izquierda Unida no han querido participar en el homenaje que se le ha rendido desde el Ayuntamiento de Sevilla a Maya Villalobo, la joven española asesinada por Hamás en Israel.