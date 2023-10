El presidente israelí, Isaac Herzog, ha revelado que el Ejército de su país encontró en uno de los cadáveres de los terroristas de Hamás abatidos en el kibutz de Kfar Aza en una especie de Manual de torturas, para aplicar a los rehenes en manos de los yihadistas.

Según ha declarado Herzog, Hamás ha preparado un manual para la toma de rehenes israelíes, que incluye instrucciones para las distintas etapas del proceso de secuestro. El manual fue descubierto en el cuerpo de uno de los terroristas de Hamás encontrado en territorio israelí, según desveló el presidente de Israel en una entrevista en la CNN.

Según Herzog, el manual de tortura detalla las diferentes fases del secuestro, instruyendo a los secuestradores a crear caos e infundir miedo vendando los ojos de los cautivos, usando descargas eléctricas y retransmitiendo en directo ejecuciones de rehenes o de cualquiera que represente una amenaza o intente desviar su atención.

La guía también aconseja a los terroristas que utilicen a los rehenes como escudos humanos, y enfatiza que no se deben hacer distinciones basadas en religión, raza o género. Además, el manual de torturas incluye una sección que explica la estructura jerárquica dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y varias de sus capacidades bélicas.

■ Herzog tells CNN Hamas prepared manual for taking hostages, including instructions for electric shocks, live broadcast executions

■ Death toll of French citizens in Hamas attack rises to 19

■ Gaza health ministry: 2,670 killed since war beganhttps://t.co/xZU3N6YazQ pic.twitter.com/ckjiE8mo5M

