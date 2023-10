El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha mostrado este jueves al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, de origen judío, fotos terroríficas prueba de la masacre del grupo terrorista de Hamás desde su ataque el pasado sábado de bebés decapitados y calcinados. «Aquí hay algunas de las fotos que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha enseñado al secretario de Estado, Antony Blinken», ha explicado a través de sus redes sociales, a la que sigue una advertencia del horror: «Son fotos espeluznantes de bebés asesinados y quemados por los monstruos de Hamás» en la zona del de Israel en Kfar Aza, una de las localidades atacadas en pasado sábado, que se puede ver en el mapa de abajo, en un kibutz. «Hamás es inhumano. Hamás es ISIS», se ha comparado con el grupo terrorista Estado Islámico, conocido por cortar la cabeza a sus rehenes y difundir sus atrocidades en redes sociales después de que el ministro de Israel Netanyahu difundiera fotos de bebés calcinados en los ataques de Hamás.

Tras ver las fotos, Blinken ha reconocido que «va más allá de lo que nadie querría imaginar, y mucho menos ver realmente y, Dios no lo quiera, experimentar». «Un bebé, un niño acribillado a balazos, soldados decapitados, jóvenes quemados vivos en sus coches o en sus escondites», ha manifestado consternado tras ver las fotos de los niños decapitados en Israel.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Secretary of State Antony Blinken are currently holding an additional expanded meeting – with the participation of Defense Minister Yoav Gallant, National Unity Chairman MK Benny Gantz and MK Gadi Eisenkot. pic.twitter.com/Fej0kPAicy

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 12, 2023