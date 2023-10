La declaración de estado de guerra por parte del Gobierno de Israel anticipa una operación militar a gran escala de las Fuerzas de Defensa israelíes en la Franja de Gaza. La última vez que las FDI invadieron Gaza fue en 2008, bajo el mandato de Ehud Barak y tras 22 días de operación el saldo de muertos en el bando palestino ascendió a más de un millar de personas.

Israel reclama su derecho a defenderse contra Hamás por el durísimo golpe asestado desde la madrugada del sábado hasta este domingo a la población civil israelí. La operación tormenta Al Aqsa llevada a cabo por Hamás se ha saldado con la muerte de más de 700 israelíes y más de 2.000 heridos. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha declarado el estado de guerra y en cuanto el Knesset lo ratifique, se abrirá la puerta a la invasión terrestre de Gaza para empezar la respuesta al ataque, que se puede ver abajo en este vídeo.

La última vez que Israel desplegó a su Ejército en suelo gazatí fue en diciembre de 2008. Una operación ordenada por Ehud Barak, tras un alto el fuego entre palestinos e israelíes, se saldó con 22 días de operaciones militares. Aquel conflicto comenzó de una manera similar a lo sucedido este fin de semana, aunque con menos intensidad.

En aquellas fechas, Hamás había lanzado cohetes contra la ciudad de Sderot, en el sur de Israel, que se contestaron con una ofensiva militar de 22 días, como se ha citado anteriormente. Entonces, murieron 13 israelíes y 1.400 palestinos perdieron la vida después de que se acordase un alto el fuego.

Fue el 27 de diciembre de 2008, séptimo día de Janucá, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron la Operación Plomo Fundido en Gaza. El objetivo fue atacar las infraestructuras utilizadas por los terroristas y el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza contra civiles en Israel.

A media mañana, la aviación israelí comenzó a atacar las infraestructuras de Hamás en Gaza, marcando en rojo los túneles subterráneos de paso de terroristas y puntos de lanzamiento de cohetes. Tras dos días de ataques aéreos, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron ataques navales. Entonces, destacaron los objetivos en toda la Franja de Gaza, como almacenes, puestos militares, túneles, zonas de lanzamiento de proyectiles a Israel y centros de producción y almacenamiento.

Sin embargo, de forma paralela a estos ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel abrieron en diferentes ocasiones los pasos fronterizos de Kerem Shalom y Erez para permitir la entrega de ayuda humanitaria, alimentos, medicinas y la entrada de ambulancias en la Franja de Gaza. Autorizaron incluso el traslado de dos niños palestinos heridos y veinte enfermos crónicos desde la Franja de Gaza a hospitales israelíes para recibir atención médica.

Aquí en este vídeo de abajo se puede ver a Storm (118) y las escuadrillas Owl (123 y 124) han participado durante los dos últimos días en las labores de evacuación de heridos, salvamento y fuerzas aéreas para llevar a cabo diversas misiones, en colaboración con las demás cuerpos de seguridad y salvamento.

El sábado 3 de enero de 2009, aviones de Fuerza Aérea atacaron a terroristas en la Franja de Gaza, mientras las fuerzas terrestres se preparaban para la segunda fase de la operación. Una semana después del inicio de la operación, tropas del Cuerpo Blindado, el Cuerpo de Infantería y el Cuerpo de Artillería entraron en la Franja de Gaza para tomar el control de los puntos de lanzamiento de cohetes de la organización terrorista. Al mismo tiempo, decenas de miles de soldados reservistas fueron llamados por sus unidades para prepararse para entrar en la Franja de Gaza al día siguiente.

Las fuerzas terrestres que participaron en la operación realizaron maniobras en toda la Franja de Gaza, neutralizaron docenas de edificios con trampas explosivas, descubrieron gran cantidad de armamento y se detuvieron docenas de terroristas. Los paracaidistas que operaban en la zona de El-Atatra, en el norte de la Franja de Gaza, encontraron un mapa en el que se detallaban todas las trampas explosivas y las zonas de operaciones y combates de Hamás, entre otras, en medio de la población civil.

En este último ataque de este pasado sábado, 7 de octubre de 2023, Hamás ha justificado el golpe afirmando que es su «defensa de la mezquita de Al-Aqsa», invocando una disputa en torno a un lugar sagrado tanto para musulmanes como para judíos, que se encuentra en Jerusalén, en un terreno considerado el más sagrado del judaísmo y el tercero del islam.

Entonces, en 2008, Israel actuó en respuesta a ocho años de cohetes y misiles lanzados por Hamás dentro de una operación parecida a la de estos días. Como se puede ver en el vídeo de abajo, el domingo ya se empezaron con ataques desde el aire.

A short while ago, IAF fighter jets struck a compound belonging to the head of the intelligence department in the Hamas terrorist organization.

The IAF is currently continuing to strike terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/uSHsXGFNzz

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023