Podemos e IU han sido los únicos grupos con presencia en el Ayuntamiento de Sevilla que han decidido dar la espalda a Maya Villalobo, la joven española asesinada por Hamás en Israel. Y es que sendos partidos han decidido no hacer acto de presencia en el homenaje que desde el consistorio hispalense han hecho este viernes a la víctima, guardando cinco minutos de silencio a las puertas del Ayuntamiento.

Según han señalado los podemitas, no han acudido a este sentido homenaje porque no querían participar en la foto. Califican de «lamentable» que se guarde cinco minutos de silencio por Maya al «hacer referencia sólo a las víctimas de Israel y no también a las de Palestina».

Una hora después de abandonar a la familia de Maya Villalobo, desde Podemos Sevilla sí han homenajeado, tal y como han señalado en sus redes sociales, a una víctima por violencia de género.

Hoy condenamos un nuevo asesinato machista. En lo que va de año ya se cuentan 17 en Andalucía y 51 en el conjunto del Estado.#NosQueremosVivas #NiUnaMenos pic.twitter.com/2SthxQWCU1 — Podemos Sevilla (@PodemosSevilla) October 13, 2023

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acompañado este viernes a los familiares de Maya Villalobo durante los cinco minutos de silencio en la puerta del Ayuntamiento. El consistorio hispalense había convocado cinco minutos de silencio en repulsa del asesinato confirmado este miércoles de la Sevillana Maya Villalobo a manos del grupo terrorista Hamás.

Permiso de Maya Villalobo

José María Villalobo, tío de Maya Villalobo Sinvany, joven de 19 años de nacionalidad hispano israelí asesinada por el grupo terrorista Hamás en el ataque a Israel del pasado sábado 7 de octubre, ha calificado de «absurdo» y de «inconsciencia tremenda» que la joven, que prestaba el servicio militar obligatorio en la base Nahal Oz, estuviera en «primera línea» en Gaza.

Asimismo, ha desvelado que Maya tenía «permiso» para estar este pasado 12 de octubre en Sevilla para celebrar el cumpleaños de su padre. «El cumpleaños va a ser un entierro», ha dicho José María, aludiendo a que el padre de Maya está ya en Israel, donde será el funeral de la joven ya que vivía allí con su madre.

El tío de Maya ha agradecido las muestras de cariño y ha atendido a los medios de comunicación en el minuto de silencio que se ha celebrado a las puertas del Ayuntamiento, encabezado por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

La familia de la joven sevillana Maya Villalobo Sinvany ha emitido estos días varios comunicados en los ha despedido a su hija «con mucho dolor y amor». En uno de los comunicados difundidos a través de las redes sociales de la Asociación de la Prensa de Sevilla, la familia ha mostrado «nuestro pesar y solidaridad con todas las personas que sufren. Es lo que Maya hubiera querido».

«Ella siempre será en nuestra memoria una niña alegre y llena de amor, una adolescente deseosa de conocer el mundo, una joven mujer enamorada de España y muy cariñosa con sus padres», han destacado sus padres en el comunicado. En él, han agradecido a «quienes han estado pendiente de ella, sobre todo, a familiares y amigos» y han vuelto a pedir a los medios de comunicación que «respeten nuestro dolor y necesidad de privacidad en estos terribles momentos».