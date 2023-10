Última hora en Gaza, en directo: Israel da 24 horas para la evacuación del norte de la Franja de Gaza

La matanza perpetrada por terroristas de Hamás en Israel tiene ahora todo el foco puesto en la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han movilizado a más de 300.000 reservistas y se espera que el Parlamento israelí, Knesset, apruebe definitivamente el estado de guerra, lo que daría la potestad al Ejército israelí a invadir Gaza. Mientras tanto, han lanzado un ultimátum para que la población civil abandone Gaza en las próximas 24 horas.

Cada día se han ido conociendo más atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás en suelo israelí, especialmente en los kibutzs cercanos a la Franja de Gaza. El Ejército ha comenzado a bombardear posiciones del grupo terrorista en Gaza y se dispone al asalto. Queda un número indeterminado de rehenes capturados por Hamás en suelo gazatí y esa es la prioridad del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Por el momento, el Gobierno israelí ha decidido cortar el suministro de electricidad en Gaza hasta que Hamás no devuelva a los rehenes tomados durante el asalto del pasado fin de semana. Estados Unidos, en colaboración con Egipto, pidió que se abriera un corredor humanitario al sur, extremo al que se han negado los terroristas de Hamás.

El jefe de Hezbolá se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán se ha reunido con el líder del grupo terrorista Hezbolá para discutir sobre la volátil situación en Medio Oriente.

Un diplomático israelí es atacado en Beijing

Las autoridades de Israel han informado este viernes de que un diplomático que trabaja para la Embajada del país en China ha tenido que ser hospitalizado tras ser víctima de un ataque. El Ministerio de Exteriores israelí ha indicado que se encuentra en condición estable, pero no ha dado más detalles al respecto a medida que se investigan las causas del incidente.

13 rehenes mueren en Gaza en ataques aéreos

El grupo terrorista Hamás afirma que 13 rehenes han sido asesinados por ataques aéreos israelíes. Además, han asegurado que entre esos 13 rehenes se encuentran ciudadanos extranjeros. Se estima que Hamás se llevó a 200 personas secuestradas al territorio de Gaza, donde son retenidas como rehenes.

Alerta en Europa: Hamás llama a los musulmanes de todo el mundo a un «viernes de ira»

Jaled Mesahal, el líder político de la rama siria de Hamás, que está exiliado en Damasco, ha llamado a los musulmanes de todo el mundo a hacer una jornada de ira este viernes y aplicar la guerra santa a nivel global. La UE (Unión Europea) ha tomado nota, y ha adoptado medidas de seguridad ante tal alerta.

Hamás tilda de «propaganda» la alerta de evacuación israelí

El grupo terrorista Hamás ha tildado este viernes de «propaganda» la alerta de evacuación dada por Israel para la población de la Franja de Gaza, a la que pide abandonar la zona en un plazo de 24 horas, y ha instado a los gazacíes a permanecer en sus viviendas. «Los civiles no deben caer en los mensajes propagandísticos», ha dicho el grupo armado palestino. Así, ha acusado a Israel de poner en marcha una «guerra psicológica» con mensajes a civiles y trabajadores de organizaciones internacionales.

Blinken, de gira por Oriente Medio

El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha comenzado una gira por Arabia Saudí, Egipto, Qatar y otros países de Oriente Medio para aunar apoyos contra Hamás y que estos países presionen al grupo terrorista. El gran problema es que Hamás sólo responde ante Irán.

La ONU habla de «caos» en Gaza tras el ultimátum de Israel

Representantes de Naciones Unidas en la Franja de Gaza hablan de «verdadero caos» tras la advertencia dada por Israel para que 1.000.000 de palestinos abandonen la ciudad en las próximas 24 horas. «Reina el desconcierto y la gente no sabe qué hacer», afirman trabajadores de la ONU sobre el terreno.

Israel da un ultimátum para evacuar el norte de Gaza

Las FDI han lanzado en las últimas horas un ultimátum a través de las redes sociales en las que advierten a la población civil de Gaza de que deben evacuar la ciudad. «Gaza es una ciudad en guerra y deben alejarse de las posiciones de Hamás», advierte el ejército Hebreo. La salida de civiles de la ciudad hacia el sur supondría el desplazamiento de 1.000.000 de personas, según Naciones Unidas. Estas advertencias se producen en la antesala de la invasión terrestre de Gaza por parte de Israel.

(Seguir leyendo)

750 objetivos destruídos

El Ejército de Israel continúa sus operaciones militares en la Franja de Gaza. Según fuentes de las FDI, durante los bombardeos aéreos se han alcanzado 750 objetivos de Hamás. Las operaciones siguen desarrollándose, principalmente, con ataques aéreos a la espera del visto bueno del Knesset para comenzar la invasión terrestre.

IDF says it carried out airstrikes against 750 targets belonging to Hamas and other terror groups in the Gaza Strip overnight pic.twitter.com/WOiUCmgOsL

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 13, 2023