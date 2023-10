El grupo terrorista Hamás llama a la yihad global contra Israel

El líder terrorista de Hamás, Khalid Mashal, ha pronunciado este jueves un discurso llamando a los musulmanes de todo el mundo a que se unan en una yihad global contra Israel el viernes 13 de octubre, en lo que ha llamado el «Diluvio de Al-Aqsa». En la declaración, ha instado a los palestinos de Cisjordania y del interior de Israel a participar en ataques y manifestaciones a gran escala contra la población y soldados israelíes tras la masacre del pasado sábado. En su declaración, ha hecho un llamamiento a los árabes, musulmanes y palestinos de los campos de refugiados de todo el mundo para que se reunieran en concentraciones masivas cerca de las fronteras de Israel, mostrando su «inquebrantable solidaridad con Palestina, Jerusalén y Al-Aqsa».

En su llamamiento, el terrorista ha pedido a los musulmanes, que muestren «su rabia», ha pedido «ayuda financiera a todos los musulmanes» y «presión política», destacando que quiere que todos los musulmanes sean «mártires» y ataques a los judíos desde «Jordania, Siria, Líbano y Egipto» y se dirijan a las fronteras de Israel con unas prácticas que recuerdan a las de los terroristas de ISIS.

Un llamamiento recurrente, que se ha producido en otras ocasiones, en las que los líderes árabes y musulmanes han pedido la aniquilación de Israel y el exterminio del pueblo judío:

Hamas is a genocidal terrorist organization. They said it themselves: pic.twitter.com/zzz6gkVkkd

«Éste es el momento de aplicar la Yihad en la práctica en lugar de solo en teoría. Pido a los muyahidines que vayan en largas caravanas a derramar su sangre en la tierra de Palestina», ha indicado el terrorista de Hamás que ha pedido «sangre» después de estos días de masacre en Israel en su yihad global.

A la misma, este jueves se empezó a secundar en Francia, como se puede ver en el vídeo de abajo.

Wow. A massive demonstration in solidarity with Palestine is currently taking place in Paris, France.

People are challenging Macron’s ban on pro-Palestinian protests by chanting:

“Nous sommes tous des Palestiniens!” (We are all Palestinians!) pic.twitter.com/OT4IXpnkVF

— sarah (@sahouraxo) October 12, 2023