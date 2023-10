El desgarrador mensaje de una niña víctima de Hamás a su madre: «Ya están aquí, han matado a papá»

Con tan sólo 10 años, Daria tuvo que presenciar cómo los terroristas de Hamás entraban en su domicilio y mataban a su padre y a la pareja de éste en el ataque contra Israel del pasado sábado. Ella y su hermano pudieron esconderse y salvar su vida pero durante horas sufrieron una auténtica agonía, temiendo que los encontraran y acabaran también con ellos.

Así se refleja en la conversación que mantuvo por teléfono con su madre, que se encontraba en otra ciudad de Israel, mientras estaba escondida. «Mamá, ¿cuándo vas a venir a buscarme? Ya no puedo más», le dice la menor a su progenitora. En la conversación, que la madre ha mostrado en un programa de televisión israelí, a la pequeña se le escucha decir: «Han asesinado a papá (…) están aquí» (haciendo referencia a los terroristas de Hamás).

«Mami, han asesinado a papá y a Stav (la pareja del padre) también. Auxilio», es el primer mensaje que la pequeña envió a su madre. Después, estuvieron en contacto por teléfono y la menor le dijo haciendo referencia a los terroristas de Hamás: «Mamá, están aquí; tengo miedo de morir».

Daria y su hermano, Lavie, estaban pasando el fin de semana con su padre y la pareja de éste cuando Hamás lanzó el primer ataque contra Israel. Ahora, en una entrevista que ha dado con su madre ha desvelado cómo vivió todo lo ocurrido.

«Papá me despertó para que fuéramos al refugio. Vi que tenía un hacha y un cuchillo y me dijo que era por si pasaba algo. Me quedé dormida y cuando me desperté vi cómo entraban en mi casa y disparaban a mi padre. Él logró herir a uno de los terroristas, pero al final le asesinaron, a él y a su novia (…) Fue el peor sábado de mi vida», ha narrado la pequeña en un programa israelí.

Los dos hermanos pudieron salvar su vida tras permanecer horas escondidos y ya se encuentran con su madre, pero no todos los menores ni todas las víctimas han corrido la misma suerte. De hecho, este miércoles las autoridades israelíes han confirmado el asesinato de al menos 1.200 personas en el marco de los ataques de Hamás.

Entre los fallecidos se encuentran, precisamente, 40 bebés que aparecieron decapitados en sus cunas en un kibutz cercano a la frontera con la Franja de Gaza. Éste es sólo un ejemplo de la barbarie que está llevando a cabo Hamás en Israel desde que el pasado sábado causara una auténtica masacre en un festival de música, en el que dejaron al menos 200 muertos de diversas nacionalidades.