Crece el número de extranjeros desaparecidos en la masacre del festival de música en Israel

Una de las imágenes más terribles de los ataques de Hamás contra Israel es la del festival de música en la localidad de Re’im, al sur de Israel. Entre las 200 víctimas, jóvenes de entre 20 y 40 años, además se contabilizan numerosos desaparecidos, al parecer secuestrados por los terroristas de Hamás. Las últimas en añadirse a esa lista son dos chicas portuguesas.

Una de las desaparecidas es Rotem Neumann, de 25 años, que se encontraba en el festival la noche del viernes al sábado, cuando comenzaron las sirenas aéreas y se dirigió a un refugio antiaéreo. El primo de Rotem, Tomer Neumann, ha explicado en una entrevista con el periódico luso Publico que huyó con varios amigos hacia el norte, donde se encontraron con hombres armados.

Music Festival attendees run for their lives in Israel.

