Un tiburón mata a un surfista en una playa de Sídney

Un hombre de 57 años ha fallecido tras ser atacado por un tiburón mientras practicaba surf en una playa del norte de Sídney. Los hechos han ocurrido este sábado y la Policía ha cerrado varios arenales de la zona al sospechar que se trata de «un gran animal».

La víctima, un surfista experimentado, se encontraba junto a un grupo de amigos a unos 100 metros de la orilla en Long Reef Beach cuando se produjo el ataque, en torno a las 09:30 (hora local).

El inspector Stuart Thomson ha explicado que los acompañantes de la víctima pudieron llegar a nado a la orilla, pero «tanto él como su tabla desaparecieron bajo el agua». Cuando los servicios de emergencia le encontraron le faltaban varios miembros y «había perdido mucha sangre», por lo que ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El mismo inspector ha asegurado que se trata de un incidente «muy poco frecuente» y ha informado de que un grupo de expertos ya está examinando la tabla del surfista para determinar qué clase de tiburón perpetró el ataque.