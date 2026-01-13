El hijo del sah de Persia se postula para liderar la «transición democrática» en Irán: «Tengo un plan»

Reza Pahlaví, heredero de la dinastía persa que reinó el país asiático hasta 1979, ha roto su silencio en medio de las protestas que sacuden Irán con centenares de muertos y miles de detenidos. En declaraciones a la cadena CBS, el hijo mayor del último sah de Persia ha asegurado disponer de un «plan detallado» para liderar una «transición democrática» que ponga fin a más de cuatro décadas de teocracia islamista en Irán.

«Me he propuesto liderar esta transición y tengo un plan para ello», ha afirmado Pahlaví, quien lleva más de 40 años exiliado en territorio estadounidense. El heredero del Trono del Pavo Real ha revelado contar con un amplio equipo de colaboradores: «Tengo un montón de gente que nos está ayudando, abogados, juristas, expertos en economía».

Un gobierno provisional

La propuesta de Pahlaví pasa por establecer un «gobierno provisional capaz de organizar elecciones libres» que permitan a los iraníes elegir representantes para una asamblea constituyente. Este órgano sería el encargado de debatir «cuál debe ser la forma definitiva que debe adoptar el futuro sistema democrático secular en Irán».

Durante su intervención en la cadena norteamericana, el príncipe ha querido despejar cualquier sospecha de intenciones monárquicas: «No estoy aquí para defender una república o una monarquía». En su lugar, se ha presentado como un «mediador honesto con total neutralidad» cuyo único objetivo es garantizar «una transición democrática completamente transparente».

Las declaraciones de Pahlaví llegan en un momento crítico para el régimen de los ayatolás, sacudido por protestas antigubernamentales que se han cobrado centenares de vidas y han provocado miles de detenciones. Sin embargo, el heredero debe enfrentarse a un pasado que muchos iraníes no han olvidado.

Durante la entrevista, la cadena CBS no ha dudado en recordarle las palabras del Wall Street Journal, que definió a su padre como un dirigente «ampliamente despreciado en Irán por su gobierno autocrático, la represión política y su sumisión a Estados Unidos». Pahlaví ha respondido afirmando estar «respondiendo a la llamada» de sus connacionales y ha insistido en que las nuevas generaciones «entienden su compromiso con una alternativa democrática».

Inclusión de desertores del régimen

Una de las claves de su estrategia pasa por sumar al proyecto a miembros actuales del aparato del régimen. Pahlaví ha asegurado que «gran parte de su campaña» busca lograr «el máximo número posible de deserciones de elementos que puedan ser parte de la solución», tanto de las fuerzas de seguridad como de la administración.

La única condición que ha establecido es tajante: «Siempre y cuando sus manos no estén manchadas de sangre». Con esta fórmula, el heredero busca facilitar una transición que considera fundamental para lograr la «estabilidad» que, según afirma, desean los iraníes.

«En este momento soy un medio, no el destino», ha sentenciado Pahlaví, quien ha garantizado que el proceso «no conllevará a un gobierno autocrático».