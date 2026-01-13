Trump ya ha sido informado de todas las operaciones encubiertas que puede emprender contra Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump ha sido informado sobre todas las opciones militares posibles y las operaciones encubiertas que pueden usarse contra Irán y que van mucho más allá de los ataques aéreos convencionales. Entre las posibilidades que se manejan están los ciberataques y campañas psicológicas destinadas a perturbar las estructuras de mando iraní.

El equipo de seguridad nacional del presidente se reunirá en la Casa Blanca este martes para discutir las opciones actualizadas respecto a Irán, según varios medios de EEUU. Pero no está claro si el propio presidente asistirá; en cualquier caso, las opciones para presionar al régimen terrorista de los ayatolás, las tiene en su poder.

El poder aéreo y los misiles de largo alcance siguen siendo fundamentales para cualquier posible respuesta militar en Irán. Pero los planificadores del Pentágono también han presentado opciones de ciberataques y campañas psicológicas destinadas a perturbar las estructuras de mando, las comunicaciones y los medios de comunicación estatales iraníes, según informa la cadena de televisión estadounidense CBS News de fuentes del Departamento de Defensa del país.

La cadena estadounidense sostiene que los ciberataques y las operaciones psicológicas pueden ocurrir simultáneamente a ataques militares tradicionales, en lo que los planificadores militares denominan operaciones integradas. También podrían darse como opciones independientes.

Las fuentes de Defensa de la CBS aseguran que no se ha tomado una decisión definitiva y que los canales diplomáticos permanecen abiertos. Aun así, la ampliación de opciones sugiere que Washington se prepara para escenarios en los que el conflicto podría extenderse más allá de los ataques militares, dada la complejidad que revisten los mismos en el país persa. No hay que olvidar que pese a los ataques de Israel contra el programa nuclear iraní, hay fuentes que aseguran que aún pueden tener ojivas nucleares o la capacidad de hacerlas.

Mientras las protestas contra el régimen teocrático de los ayatolás se extienden por todo Irán, Trump lleva semanas advirtiendo de que podría intervenir si las fuerzas de seguridad iraníes siguen matando a los manifestantes. Este domingo declaró que los líderes iraníes indicaron su disposición a negociar, pero que el ejército estadounidense está «considerando opciones muy sólidas».

Trump no teme al ataque aéreo contra Irán

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró este lunes el lunes que Trump «no teme recurrir a las opciones militares cuando lo considere necesario». Añadió que los ataques aéreos son «una de las muchas opciones que tiene sobre la mesa el comandante en jefe» de EEUU.

Leavitt añadió que «la diplomacia es siempre la primera opción» y dijo que «lo que se escucha públicamente del régimen iraní es bastante [diferente] de los mensajes que la administración recibe en privado».

Los manifestantes han salido a las calles en las 31 provincias de Irán durante dos semanas, y al menos 544 personas han muerto, según Human Rights Activists News.

A finales de la semana pasada, las autoridades iraníes cortaron el servicio telefónico y el acceso a internet en la capital durante las protestas, según la organización de rastreo de internet NetBlocks, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Trump advirtió el viernes que si Irán comienza a «matar gente como lo ha hecho en el pasado, nos involucraremos», y afirmó: «Les golpearemos muy duro donde más les duele». Cuando se le preguntó el domingo si consideraría las instalaciones militares y comerciales como objetivos legítimos, Trump dijo: «Consideramos objetivos, cosas… que no creerían».