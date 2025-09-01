Este intérprete es el hombre más protegido del planeta

Los líderes mundiales de altísimo perfil como Xi Jinping y Vladímir Putin suelen contar con un intérprete profesional proporcionado por sus respectivos gobiernos o por la organización anfitriona de cumbres y reuniones de alto nivel, en este caso, la cumbre de la Organización de Cooperación (OCS) que se celebra desde este lunes en Shanghái.

Estos intérpretes son generalmente funcionarios capacitados del ministerio de relaciones exteriores o intérpretes especializados en cumbres diplomáticas, cuya identidad no suele divulgarse por razones de seguridad y protocolo.

En eventos como la cumbre de la OCS, que tuvo lugar en Tianjin, es probable que se hayan utilizado intérpretes chinos y rusos altamente calificados, familiarizados con el lenguaje diplomático y los matices culturales. Los nombres de estos intérpretes nunca se mencionan.

Pero en estos tiempos en que cada palabra y cada gesto se analizan dada la inmediata globalización de las imágenes, no ha pasado desapercibido el intérprete o traductor que ha actuado de intermediario entre Putin y Xi Jinping, presidente ruso y chino respectivamente. Todo indica que es el intérprete personal de Xi Jinping. Y es estos momentos es el hombre más protegido del planeta porque ha accedido a los secretos que se han intercambiado ambos líderes mundiales.

La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada este lunes en Tianjin, China, ha dejado un momento destacado que ha captado la atención de todos los observadores internacionales. Durante la tradicional foto de familia de los líderes, el presidente chino Xi Jinping llamó a un aparte al presidente ruso Vladímir Putin, un gesto que no pasó desapercibido.

Tras posar juntos, Xi Jinping hizo una seña inmediata a su intérprete personal; entonces el líder chino y Putin se apartaron para sostener una larga conversación privada, dejando al resto de los líderes, entre ellos el primer ministro indio, Narendra Modi, aguardando en fila. Este intercambio de entre Xi Jinping y Putin, cargado de simbolismo, subraya la estrecha alianza entre Pekín y Moscú en un contexto de creciente tensión con Occidente. Y el traductor ha accedido también a esa conversación.