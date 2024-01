EEUU y Reino Unido han llevado a cabo este lunes un nuevo ataque contra varias posiciones de los rebeldes hutíes de Yemen. Tal y como ha informado el Departamento de Defensa estadounidense, los bombardeos tenían como objetivo principal la destrucción de uno de los almacenes subterráneos donde los hutíes almacenan sus misiles.

A este almacén se suman otras posiciones, como instalaciones de vigilancia, así como de misiles. Para ello han lanzado una serie de «ataques adicionales, proporcionados y necesarios». Los bombardeos concluyeron con la destrucción de un total de ocho objetivos.

«Nuestro objetivo principal es reducir la escalada de tensión y restablecer la estabilidad en el mar Rojo, pero reiteramos nuestra advertencia a los dirigentes hutíes: no vamos a vacilar en defender las vidas y la libre circulación del comercio en una de las vías marítimas más importantes del mundo que está siendo amenazada continuamente», han apuntado a través del comunicado emitido por el Pentágono.

«Se ha realizado un análisis muy riguroso para planificar los ataques para minimizar cualquier peligro de víctimas civiles, igual que en los ataques anteriores. Nuestros aviones han bombardeado de noche para mitigar aún más este riesgo», han descatado desde Londres.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen

As part of ongoing international efforts to respond to increased Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Jan. 22 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa / Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK… pic.twitter.com/BQwEKZqMAo

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 22, 2024