Un buque de propiedad estadounidense ha sido alcanzado este lunes en el mar Rojo por un misil balístico lanzado por los hutíes desde Yemen. Así lo han confirmado las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que lo han definido abiertamente como un ataque de «milicianos hutíes apoyados por Irán».

Se trata del portacontenedores Gibraltar Eagle, y es de propiedad norteamericana, aunque navega con una bandera de las Islas Marshall. Ha sido atacado en torno a las 16:00 hora local mientras transitaba por el golfo de Adén. No obstante, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha apuntado que el buque «no ha reportado heridos ni daños importantes y continúa su viaje».

On Jan. 15 at approximately 4 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the M/V Gibraltar Eagle, a Marshall Islands-flagged, U.S.-owned and operated container ship. The ship has… pic.twitter.com/gixEMaUiVT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024