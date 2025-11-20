EEUU publicará los papeles secretos de Epstein en un plazo de 30 días

El Departamento de Justicia de EEUU divulgará en un plazo de 30 días los papeles secretos relacionados con la investigación sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Así lo ha manifestado Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, después de que Congreso y Senado estadounidenses votaran a favor de obligar a la administración del presidente Donald Trump a hacer públicos los archivos sobre el caso del financiero condenado por delitos sexuales, quien falleció en 2019 en circunstancias no aclaradas.

Durante una conferencia de prensa, Bondi enfatizó el compromiso del Gobierno de EEUU con la legalidad y la transparencia, afirmando: «Cumpliremos con la ley, que fue aprobada por ambas cámaras. Aún no se había promulgado [el pasado martes], pero seguiremos cumpliendo con la ley».

Bondi ha prometido transparencia, pero no está claro cómo se divulgarán los papeles secretos de Epstein después de que Trump firme la ley que los liberará, tras garantizar que la rubricaría.

Bondi añadió que «haremos todo lo posible para proteger [a las víctimas] y, al mismo tiempo, brindar la máxima transparencia». Sin embargo, la fiscal general aclaró que la divulgación podría excluir datos personales de las víctimas y material vinculado a investigaciones en curso, como la reciente orden ejecutiva de Trump para indagar a varias figuras demócratas asociadas con Epstein.

El Senado de EEUU refrendó este miércoles por unanimidad el voto de la Cámara de Representantes para aprobar una ley que forzará al Departamento de Justicia a que publique los documentos del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein, amigo del presidente norteamericano, Donald Trump. El propio presidente deberá ahora firmar la ley para que entre en vigor. El lunes aseguró que no se negaría a firmarla.

La propuesta de ley exige al Departamento de Justicia a que publique «todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados que obren en poder su y que estén relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de Jeffrey Epstein».

«Esto incluye materiales relacionados con Ghislaine Maxwell, registros de vuelos y viajes, y personas nombradas o mencionadas (incluidos funcionarios gubernamentales) en relación con la investigación y el enjuiciamiento de Jeffrey Epstein», recoge el documento.