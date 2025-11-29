Dos heridos graves en un tiroteo en pleno centro de Colonia

La ciudad alemana de Colonia ha sido escenario este viernes por la noche de un violento tiroteo que ha dejado a dos hombres gravemente heridos y que ha terminado con la detención de un joven de 27 años como presunto autor de los hechos. El suceso, que ha conmocionado a las autoridades locales, se ha producido en un aparcamiento situado junto a un salón de actos donde se celebraba una cena con aforo completo.

Según ha confirmado la policía, el arrestado habría efectuado varios disparos en medio de un altercado que habría involucrado inicialmente a varias personas. Los proyectiles alcanzaron a dos hombres, de 46 y 53 años respectivamente, que tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital de la ciudad en estado grave.

Las autoridades germanas han actuado con rapidez. El presunto agresor fue localizado y detenido cerca del lugar de los hechos durante la misma noche del viernes, lo que ha permitido que la situación quedara controlada sin mayores consecuencias para los asistentes al evento que se celebraba en el salón de actos contiguo.

Pese a la gravedad del incidente, la cena que se estaba desarrollando en el interior del recinto no se vio afectada por el tiroteo, según han precisado las autoridades. Los disparos se produjeron en el aparcamiento exterior, donde se habría iniciado la disputa entre varias personas antes de que el joven de 27 años abriera fuego.

La unidad de homicidios de la Policía de Colonia ha tomado las riendas de la investigación y ya ha comenzado a trabajar para esclarecer todos los detalles del suceso. Los agentes están recopilando y analizando todas las pruebas disponibles en el lugar del tiroteo, incluidos diversos indicios recuperados de la escena del crimen.

Además, los investigadores han comenzado a realizar entrevistas a varios testigos presenciales con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y determinar el origen exacto del enfrentamiento que terminó de manera tan violenta.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido información adicional sobre aspectos clave del caso, como el tipo de arma empleada en el tiroteo, las motivaciones que pudieron desencadenar la disputa o si existe algún tipo de vínculo previo entre el detenido y las víctimas. Se espera que en las próximas horas puedan trascender más detalles conforme avance la investigación policial.