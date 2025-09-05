Día de la Independencia de Uruguay: origen, contexto histórico y tradiciones

El Día de la Independencia de Uruguay conmemora el nacimiento de la nación como entidad soberana. También evoca el espíritu de unidad y resistencia de los uruguayos frente a las potencias coloniales y regionales. Un país lleno de belleza natural.

¿Cuándo se celebra la independencia de Uruguay?

La independencia de Uruguay se celebra el 25 de agosto. Esta fecha conmemora la Declaratoria de Independencia promulgada en 1825 por la Sala de Representantes de la Provincia Oriental en el Congreso de la Florida.

Este día es un festivo nacional no laborable, establecido por ley. Honra el acto que declaró la soberanía de la Banda Oriental frente al Imperio de Brasil y su unión provisional a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Aunque el proceso de independencia culminó formalmente en 1828 con la Convención Preliminar de Paz, y la Constitución se juró en 1830, el 25 de agosto simboliza el despertar de la voluntad popular. Hay controversias porque la fecha alude a una paradoja: independencia y unión simultáneas.

¿Qué ocurrió el 25 de agosto de 1825 en Uruguay?

El 25 de agosto de 1825, en el paraje de Piedra Alta, cerca de la villa de Florida, se reunió la Sala de Representantes de la Provincia Oriental para aprobar tres leyes fundamentales. Presidía el presbítero Juan Francisco Larrobla y había diputados de Canelones, San José y Maldonado.

La asamblea declaró nulos todos los actos de incorporación al Reino de Portugal y al Imperio de Brasil, afirmando la libertad absoluta de la Provincia Oriental frente a cualquier poder extranjero. La Ley de Independencia fue seguida por la Ley de Unión, que proclamaba la reintegración a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Estos actos fueron antecedidos por el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales en abril de ese año. Este acto era una respuesta a la ocupación brasileña desde 1817 y al levantamiento contra ella. Esto impulsó una guerra que culminó con la soberanía plena.

¿Quiénes fueron los principales protagonistas de la independencia uruguaya?

Los principales protagonistas de la independencia uruguaya fueron figuras como José Gervasio Artigas, Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera.

Artigas es considerado el “Padre de la patria”. Él inició la Revolución Oriental en 1811 con el Grito de Asencio y la Batalla de Las Piedras. Defendía un federalismo igualitario que enfrentó a Buenos Aires y llevó al Éxodo del Pueblo Oriental en 1811. Se exilió en Paraguay tras la derrota en Tacuarembó (1820), pero su legado inspiró la resistencia contra Brasil.

Juan Antonio Lavalleja desembarcó en la playa de la Agraciada el 19 de abril de 1825 y lideró la Cruzada Libertadora que liberó el territorio. Este proceso terminó con la Declaratoria de Florida.

Fructuoso Rivera inicialmente fue aliado de Brasil, pero se unió a Lavalleja en 1825, comandando varias victorias. Se convirtió en el primer presidente constitucional en 1830.

¿Cómo se conmemora el Día de la Independencia en Uruguay?

El Día de la Independencia en Uruguay comienza con ceremonias oficiales en Piedra Alta, Florida. El presidente coloca una placa conmemorativa y se realiza un desfile cívico-militar tradicionalista.

En Montevideo y otras ciudades, se iza la bandera nacional en plazas públicas, se entonan himnos y se depositan ofrendas florales en los monumentos a los héroes. Las escuelas y liceos organizan actividades educativas.

Las tradiciones populares incluyen la Noche de la Nostalgia la víspera, con bailes de candombe, tango y milonga en peñas y salones. En las comunidades rurales se realizan jineteadas gauchas y asados compartidos.

¿Qué importancia tiene la independencia para los uruguayos?

La independencia tiene una importancia profunda para los uruguayos. Simboliza la resistencia contra el dominio extranjero y la búsqueda de soberanía en un contexto de rivalidades regionales.

Así mismo, representa el triunfo de la voluntad popular sobre el imperialismo portugués y brasileño, y la mediación británica que evitó la anexión total. Es una celebración que evoca valores como la libertad, el federalismo artiguista y la unidad en la diversidad.

