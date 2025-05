Muere José Mujica, ex presidente de Uruguay, a los 89 años

José Mujica, ex presidente de Uruguay, ha muerto este martes a los 89 años a causa de un cáncer. El controvertido político de izquierdas ya había anunciado que la enfermedad se había extendido y que no se iba a tratar. Su mujer había informado recientemente que estaba con tratamientos paliativos.

José Mujica había anunciado el pasado 9 de enero en una entrevista que el cáncer que le fue descubierto en el esófago se le había extendido al hígado y que no iba a recibir un nuevo tratamiento. «Me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso,» dijo entonces.

«Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas, lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas al pedo y nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo», contó el ex líder uruguayo en la entrevista para el medio uruguayo Búsqueda el pasado enero.

Mujica, de 89 años, no quiso seguir con el tratamiento contra el cáncer. Pepe dijo que ya era un «anciano», con dos enfermedades crónicas, y su cuerpo no aguantaba más el tratamiento. «No lo paro con nada», dijo el ex presidente de Uruguay cuando supo que el cáncer había «colonizado» su hígado. El ex presidente comunista dejó todo preparado para ser enterrado en el terreno en el que vivió durante décadas y «acomodando las cosas para los que van a quedar» a vivir ahí.

Pepe Mujica fue uno de los principales dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), grupo terrorista que durante finales de la década de los 60 protagonizó secuestros y atentados para imponer el socialismo por la vía del terror, razón por la que fue condenado a 14 años de cárcel.