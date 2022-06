‘Viernes Deluxe’: Desy confirma que Anabel Pantoja y Yulen tuvieron sexo en la preconvivencia

El pasado viernes 24 de junio pudimos disfrutar de un nuevo programa de Viernes Deluxe, donde la exconcursante de Supervivientes 2022, Desy Rodríguez se enfrentó al polígrafo de Conchita.

Entre otras cuestiones, además de tratar un episodio tan duro de su vida como fueron los maltratos y la transfobia que sufrió desde pequeña, en gran parte por su madre, también quiso dar más información sobre un tema que ya dejó caer la expulsada del concurso. Esta bomba involucraría a Yulen y Anabel, y es que según apuntó la exconcursante, ya habían pasado cosas antes de que empezasen a tontear delante de cámaras.

De igual manera, quiso puntualizar lo que ella considera al respecto de la relación, y es que piensa que la colaboradora de Sálvame, a pesar de que piensa que el interés sea mutuo: “Atracción hay, pero amor no”. Según apunta, el flirteo entre ambos concursantes ya comenzó en el hotel de Honduras: “Ellos tenían mucho tonteo. Estábamos en la piscina, había besos con lengua, caricias constantes…”.

Anabel hundida tras una nueva crisis con Yulen: «Me quiero ir de aquí»#Supervivientes24J🌴https://t.co/iG197YAyYT — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 24, 2022

Para muchos colaboradores del programa, estas declaraciones de Desy terminarían por desmantelar el entramado de historias paralelas que, la sobrina de Isabel Pantoja se ha inventado para tratar de vender para acabar en mejor lugar: “»¿Te consta que Anabel Pantoja y Yulen compartieron cama en el hotel antes de empezar Supervivientes?”. A la pregunta, contestó que sí y el polígrafo le acabó dando la razón, aunque matizó que no estaba totalmente segura: “No se llega a lo que han llegado Anabel Pantoja y Yulen Pereira en la isla de Supervivientes si antes no han hecho nada. Pienso que han tenido sexo, pero no lo vi, me lo imagino. Está enamorada hasta las trancas”, insistió.

Respecto a su todavía marido, Omar Sánchez, Desy comentó que Anabel tenía claro que no quería acabar mal con él, además que desconocía por completo que le estuviera esperando fuera: “Ella no sabía lo que iba a pasar con Yulen, pero tampoco tenía muchas ganas con Omar”, sentenció en el plató de Viernes Deluxe.